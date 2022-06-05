Telefonunun çalındığını iddia eden kadın, polislere hakaretler savurdu! - Son Dakika
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Telefonunun çalındığını iddia eden kadın, polislere hakaretler savurdu!

05.06.2022 20:55

Adana'da telefonunun çalındığını iddia eden bir kadın, kendisine yardımcı olmaya gelen polislere hakaretler yağdırıp ölümle tehdit etti. O anlar anbean kaydedilirken, kadının polise el kaldırdığı ve üzerlerine yürüdüğü görüldü.

Polislerin bir kadın tarafından hakarete uğradığı olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç kadın telefonu çalındığını öne sürerek polise başvurdu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

POLİSE HAKARETLER YAĞDIRDI

Polis, telefonu çalındığı öne sürülen kadın ile görüşmeye çalışırken genç kadın polise hakaretler yağdırıp, "Karakola gidelim" diyen polise "Beni mi tehdit ediyorsun, ben sana telefonumun çalındığını söylüyorum. Hırsızlık şikayeti yapıyorum. Sen benim üzerime geliyorsun. Sen benim telefonum için benim peşimdesin" dedi.

"ÖLDÜRÜRÜM SİZİ"

Daha sonra genç kadın biraz daha ileri gidip polise el kaldırıp "Öldürürüm sizi" diyerek hakaret ve tehditlerine devam etti. Ayrıca kadın, doktor olduğunu öne sürdü. Bu anlar ise çevredeki meraklı vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Seyhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Telefonunun çalındığını iddia eden kadın, polislere hakaretler savurdu! - Son Dakika

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