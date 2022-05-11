Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıkan genç, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıkan genç, ekipleri harekete geçirdi

11.05.2022 16:17

Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıkan genç, ekipleri harekete geçirdi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cep telefonunun çalındığını iddia ederek bir iş merkezinin çatısına çıkan genç, ekipleri harekete geçirdi.

Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıkan genç, ekipleri harekete geçirdi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cep telefonunun çalındığını iddia ederek bir iş merkezinin çatısına çıkan genç, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen genci çatıda gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabaları kısa sürede sonuç verdi. Cep telefonu çalınan gencin o kızgınlıkla çatıya çıktığı iddia edildi. Bölgede hareketliliğe sebep olan genç, sağlık kontrolü için hastaneye buradan da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıkan genç, ekipleri harekete geçirdi
Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıkan genç, ekipleri harekete geçirdi
Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıkan genç, ekipleri harekete geçirdi
Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıkan genç, ekipleri harekete geçirdi

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Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı Sakarya'da trafik etkinliği düzenlendi Sakarya'da trafik etkinliği düzenlendi

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıkan genç, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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