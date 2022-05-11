Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı - Son Dakika
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Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı

11.05.2022 14:53
Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cep telefonunun çalındığını iddia ederek bir iş merkezinin çatısına çıkan genç, ekipleri harekete geçirdi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cep telefonunun çalındığını iddia ederek bir iş merkezinin çatısına çıkan genç, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen genci çatıda gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabaları kısa sürede sonuç verdi. Cep telefonu çalınan gencin o kızgınlıkla çatıya çıktığı iddia edildi. Bölgede hareketliliğe sebep olan genç, sağlık kontrolü için hastaneye buradan da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı
Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı
Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı
Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı
Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı
Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı

YORUMLAR
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Çark Caddesi, Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı - Son Dakika


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