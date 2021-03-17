Telefonunuzdan En İyi Şekilde Yararlanmak için 20 Android Tavsiyesi - Son Dakika

Telefonunuzdan En İyi Şekilde Yararlanmak için 20 Android Tavsiyesi

17.03.2021 10:19
Telefonunuzdan En İyi Şekilde Yararlanmak için 20 Android Tavsiyesi, System.String[]

Google'ın Android mobil işletim sistemi aslında basit görünüyor, ancak daha derine indiğinizde, kolaylık ve özelleştirme için onu hacklemenin birçok yolunu bulacaksınız. Nasıl yapılacağını öğrenmek için en iyi Android ipuçlarımıza ve püf noktalarımıza göz atın.

Android, Apple'ın iOS'unu yeni teknoloji desteğinde sık sık geçen, dikkat çekici derecede güçlü, yenilikçi bir mobil işletim sistemidir. 5G, NFC ödemesi, özel klavyeler… liste uzayıp gidiyor. Yine de tüm bu son teknoloji işlevsellik, karmaşık, genişleyen bir işletim sistemi oluşturur. Yüzey düzeyinde, arayüz, sadece mesaj göndermek, arama yapmak ve uygulamalarını kullanmak isteyen sıradan kullanıcılar için yeterince basittir, ancak arayüzde bir veya iki katman derinlere inerseniz, her türden güçlü kullanıcı ayarları ve araçları bulabilirsiniz. Sadece nereye bakacağınızı bilmelisiniz.

Google'ın mobil işletim sistemini bir patron gibi kullanabilmenizi istiyoruz ve öneri ve kısayol listemiz tam da bunu yapmanıza yardımcı olabilir. Bunlar, Google'ın işletim sisteminden yararlanabileceğiniz yollardan yalnızca birkaçıdır - şüphesiz daha fazlasını bulacağınız çok kapsamlı bir özellik listesi vardır. Bunları bu makalenin gelecekteki güncellemelerine ekleyebiliriz!

1. İhtiyacınız Olmayan Uygulamaları Kaldırın

Çoğu Android telefon, önceden yüklenmiş uygulamalarla birlikte gelir. Birçoğu neredeyse herkes tarafından memnuniyetle karşılanacaktır - haritalar, e-posta, tarayıcı vb. - ancak hiç şüphesiz istemediğiniz veya ihtiyaç duymadığınız bazıları var. Yalnızca bir podcast kullanıcısı değilseniz, podcast uygulamasına ihtiyacınız yoktur. ve telefon satıcıları, asla kullanmanız gerekmeyen kendi uygulamalarını ekleme eğilimindedir. Bir uygulamanın simgesine uzunca basın ve ardından onu kaldırabileceğiniz ayrıntı sayfasına gitmek için i girişini seçin.

Ne yazık ki, kaldıramayacağınız bazı stok uygulamaları var. Örneğin, web tarayıcınız olarak yalnızca Firefox veya Edge kullanıyorsanız, yine de Google'ın Chrome tarayıcısını kaldıramazsınız. Bu uygulamalar için, en azından onları arayüzden gizleyecek ve sistem kaynaklarını boşaltacak olan Devre Dışı Bırak'ı seçebilirsiniz.

2. Dijital Denge Özelliklerini Kullanın

Bütün gece uyanık kalmak ve ölümüne kaydırmak dünyadaki en sağlıklı şey değildir. Android 11'in Uyku Vakti modu, Dijital Denge özelliğinin bir parçasıdır. Telefonunuzu belirli bir zamanda sessize almakla kalmaz, aynı zamanda ekrana saatler sonra bakmak zorunda kalmanız durumunda ekranı siyah-beyaza çevirir. Emekli olmadan önce daha fazla zamana ihtiyacınız varsa açılır menüde bir Duraklatma seçeneği vardır.

Önerilen diğer bir Sağlık özelliği, gürültülü uygulamaların bildirimlerini susturan Odak modudur. En son Pikseller ve Motorola'lar dahil olmak üzere bazı telefonlar, ekran aşağı bakacak şekilde yerleştirdiğinizde Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirir - bu, rahatsızlıklardan kurtulmanın hızlı ve kolay bir yoludur. Son olarak, İş Profili'ni kullanmak, dinlenme zamanı geldiğinde tüm bu üretkenlik uygulamalarını gizler.

3. Windows'ta Telefon Uygulamanızı Kurun

Mac masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanan çoğu kişinin de büyük olasılıkla macOS ile müthiş entegrasyon sunan bir iPhone kullandığındığına eminim. Ancak Windows 10 için Telefonunuz masaüstü uygulamasıyla, Android kullanıcıları masaüstü bilgisayarlarıyla aynı sürekliliğe, hatta belki daha fazlasına sahip olabilirler. Kuruluma bilgisayarınızdan başlamak en kolay yoldur. Ayar uygulamasının Telefon bölümüne gidin, Telefon Ekle'yi seçin ve çalışmaya başlayın. PC'nizde telefondan arama yapabilir, SMS gönderebilir ve fotoğrafları anında görebilir ve kullanabilirsiniz.

En son Samsung cihazları ve Surface Duo telefon, Windows'a Bağlantı seçeneğiyle, Telefonunuz uygulamasında masaüstünde birden çok Android uygulaması çalıştırma dahil olmak üzere daha da fazla olanak elde ediyor. Windows çalıştırmıyorsanız, Android mesajlarını web üzerinden alabilirsiniz; bu, Apple'ın mobil işletim sistemi tarafından can sıkıcı bir şekilde sunulmayan başka bir özelliktir. Android uygulamalarını Windows veya macOS'ta bir emülatörde de çalıştırabilirsiniz, ancak bu rota Windows 10'un Telefonunuz kadar kullanışlı değildir.

4. Hızlı Ayarları Düzenleyin

Android'de hastası olmadığım bir şey de, Hızlı Ayarlar'ın birden fazla satır göstermesi için iki kaydırma gerektirmesidir ve bunu yaptıktan sonra bile, bunlardan hala iki sayfaya sahip olursunuz. En sık ihtiyaç duyduğunuz ayarların ilk aşağı kaydırma satırında olduğundan emin olabilirsiniz. Kalem simgesine tıklamanız yeterlidir ve Odak modu veya Karanlık mod anahtarları gibi kullanışlı araçlar ekleyebilirsiniz.

5. Web'den Uygulama Yükleyin

Benim için bu, Android'in iOS'a göre en harika avantajlarından biri: Üzerine bir uygulama yüklemek için telefonunuzu elinizde tutmanıza gerek yok. Web tarayıcınızda Google Play mağazasına gidin ve telefonun kullandığı aynı Google hesabında oturum açtığınız sürece herhangi bir uygulamayı veya oyunu uzaktan yükleyebilirsiniz. Hesabınızın altında birden fazla Android cihazınız varsa, yüklemeye gittiğinizde bunların listelendiğini görürsünüz. Bilgisayarınızda bir uygulama keşfettiğinizde ve uygulamayı yüklemek için telefonunuzla uğraşmak istemediğinizde büyük kolaylık sağlar.

6. Diğer Kaynaklardan Uygulama Yükleyin

Android'in belirgin şekilde açık özelliklerinden biri, iOS'un aksine, bir şirketin uygulama mağazasını kullanmakla sınırlı olmamanızdır. Çoğu kullanıcı, istediği her uygulamayı Google'ın Play mağazasında bulacaktır ve bununla birlikte gelen değerli korumalar da vardır. Ama, orada olmayan bir şeye ihtiyacınız varsa, hiçbir şey sizi Amazon'un uygulama mağazasına, telefon üreticinizin uygulama mağazasına gitmekten, hatta uygulamayı indirip APK olarak yüklemekten (Android Uygulama Paketi dosyası uzantısı) alıkoyamaz.

Önemli bir not: Bu yoldan giderseniz, üçüncü taraf uygulama mağazaları Android kötü amaçlı yazılımlarının bir numaralı kaynağı olduğundan, uygulamayı güvenilir bir kaynaktan edindiğinizden kesinlikle emin olun. Önce biraz araştırma yapın! Ayrıca, her ihtimale karşı, istediğiniz uygulamayı yükledikten sonra kaynak için Bilinmeyen Uygulamaları Yükle ayarını kapattığınızdan emin olun.

Bir uygulamayı neden yandan yüklemek isteyebileceğinize (yani, resmi uygulama mağazasının dışından yüklemek) bir örnek, mega popüler Fortnite oyunudur. Android kullanıcıları, APK'yı almak için oyun üreticisinin sitesine gidebilirken, oyunu ilk kez yüklemek isteyen iPhone kullanıcılarının şansı yoktur.

7. Bir Başlatıcı Uygulaması Kurun

Bu, iPhone kullanıcılarının elde edemeyeceği bir özelleştirme türüdür: Play Store'dan bir üçüncü taraf başlatıcı uygulaması yükleyerek telefonunuzdaki temel başlangıç ??ekranını değiştirebilirsiniz. Birkaç dikkate değer başlatıcı, Action Launcher, Apex, akıllıca adlandırılmış Lawn Chair, Lightning, Microsoft Launcher, Nova, Niagara ve Smart Launcher'dır.

Siri kısayollarını ve Oynat simgesinin yerine bir App Store simgesini içeren iOS 14 başlatıcısı ile Android'inizi bir iPhone gibi bile gösterebilirsiniz. Windows Phone günlerine geri dönmek mi istiyorsunuz? Bu işletim sisteminin tasarımına öykünen başlatıcılar da var.

8. Mesaj Bildirimlerini Özelleştirin

Android 11, bazı kişilerin daha belirgin olması ve görüşmelerin bir arada kalması için mesaj bildirimlerini seçmenize olanak tanır. Artık mesajları, çalışan diğer tüm uygulamaların üzerinde baloncuk olarak görünecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunları Ayarlar'da açmanız ve kişiyi Öncelik olarak ayarlamanız yeterlidir. Bir bildirimde, Baloncuklar için üç seçenekli başka bir ayar vardır: Tüm Konuşmalar Kabarcıklanabilir, Seçilen Konuşmalar Kabarcıklanabilir ve Hiçbir Şey Kabarcıklanamaz.

9. Pencere Öğeleri Ekleyin ve Ana Sayfayı Özelleştirin

iOS, sürüm 14 ile ana ekrana widget ekleme olanağına kavuştu. Android kullanıcıları bunu uzun zamandır yapabiliyor, ancak herkes nasıl yapılacağını bilmiyor. Tek yapmanız gereken, ana ekrana uzun süre basmak, Widget'ları seçmek ve ardından telefonlarına yüklenen herhangi bir uygulama tarafından sunulan seçeneklerden birini seçmek. Ana ekrana uzun basmanız, Ana ekranın solundaki Google besleme sayfasını kaldırma veya Ana ekran için ekran döndürmeyi devre dışı bırakma gibi diğer özelleştirme seçeneklerini de sağlar. manzara modunda ana ekran.

10. Depolamayı Arttırın

Android'in iPhone'lara göre en büyük avantajı, bazı telefon modellerinin bir microSD kart ile depolamayı artırmanıza izin vermesidir. Bu yalnızca telefonunuzda daha fazla medya ve uygulama depolamanıza izin vermekle kalmaz, aynı zamanda telefonunuz ve diğer cihazlar arasında büyük miktarda dosya verisi aktarmanın bir yolunu sunar. Diğer bir avantaj, bazı Android telefonları harici bir USB depolama sürücüsüne takıp dosyalarına göz atabilmenizdir. Telefonunuzda bir USB-C bağlantı noktası varsa, C Tipi bağlantıya sahip bir USB flash bellek sürücüsü takabilirsiniz.

11. Antivirüs Kurun

Android, iOS'tan çok daha açık olduğundan, yani macOS'tan çok Windows'a benzediğinden, kötü amaçlı yazılım saldırılarına da daha açıktır. Google pek çok güçlü koruma sağlamıştır, ancak Android'de bir antivirüs uygulaması çalıştırmanızı öneririz. PCMag güvenlik gurusu Neil Rubenking, dört PCMag Editörün Seçimi seçeneği önerir: Bitdefender Total Security, Kaspersky Security Cloud, Norton 360 Deluxe ve McAfee AntiVirus Plus. Bunların çoğu aynı zamanda masaüstü cihazlarınızı da kapsar. Kötü uygulamalar yüklemediğinizden emin olurlar ve düzenli olarak kötü amaçlı yazılım taramaları çalıştırırlar. Ayrıca, hırsızların erişim elde etmek için telefonunuzun SIM kartını değiştirmelerini de engeller. Bazıları ayrıca VPN koruması içerir.

12. Kamerayı Açmak için Güç Düğmesine Çift Dokun

Kilit ekranında bir kamera simgesi içeren iPhone'dan farklı olarak çoğu Android telefon, kamerayı açmak için güç düğmesine iki kez dokunmanıza izin verir. Hızlı kamera erişimi, kaçan anları yakalamak için çok önemlidir. Odaklanmak ve çekim yapmak için ses seviyesi tuşlarını da kullanabilirsiniz. Bir video kaydını başlatmak için her ikisine de uzun basın.

13. Ekran Sabitlemeyi Kullanın

Telefonunuzu başka birine vermeniz gerekiyorsa ve diğer uygulamalarda gezinmelerini istemiyorsanız, ekranı sabitlemeniz yeterlidir. Bu varsayılan olarak etkin değilse, Güvenlik menüsünden açabilirsiniz. Çoklu görev arayüzündeki herhangi bir uygulamadaki uygulama simgesine dokunun ve uygulamaları değiştirmelerini önlemek için "Sabitle" yi seçin. Telefon PIN kodunuzu girerek uygulama değiştirmeyi koruyabilirsiniz. Uygulama değiştirme görünümündeki uygulama simgesinin ekranı bölmenize, uygulamanın bildirimlerini duraklatmanıza ve bilgilerini görmenize de olanak tanıdığını unutmayın.

14. Konuk Erişimini Ayarlayın

Başka birine ekran sabitlemenin izin verdiğinden biraz daha fazla erişim vermek istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz. Birinin telefonunuzu ödünç almasına, ancak uygulamalarınıza, verilerinize veya ayarlarınıza erişmesine veya kısa mesaj göndermesine izin vermek için Ayarlar> Sistem> Gelişmiş> Birden Çok Kullanıcı'ya gidin ve etkinleştirin. İsteğe bağlı olarak Kilit Ekranından Kullanıcı Ekle kaydırıcısını etkinleştirebilirsiniz. Artık Hızlı Ayarlar'a gitmek için telefonunuzun üstünden iki kez aşağı kaydırabilirsiniz. Sağ alttaki kullanıcı simgenize dokunun ve Misafir Ekle'yi seçin. Telefonun, kişisel hesapları (e-posta gibi) kaldıran ancak telefon görüşmesi, haritalar ve web'de gezinme gibi şeylere izin veren moda geçmesi biraz zaman alır. Yalnızca varsayılan Android uygulamaları görünür, bu nedenle misafirinizin hesabınız için bir Facebook paylaşımı veya tweet göndermesi konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

15. Ekran Aktivitesini Kaydedin

Android 11 ile Google, doğrudan işletim sistemine yerleşik ekran kaydetme özelliği ekledi. Önceden, Samsung, LG ve OnePlus sahipleri bu yeteneğe sahipti, ancak şimdi Android 11 çalıştıran herhangi bir telefon bunu alıyor. Kullanımı basit: Üst gölgeyi aşağı çekip Ekran Kaydı> Kaydı Başlat'ı seçmeniz yeterlidir. Temas noktalarını gösterme ve ses kaydı yapıp yapmama seçeneklerine sahipsiniz. Kaydı durdurmak için, gölgeyi tekrar aşağı çekin ve büyük kırmızı çubuğa dokunun. Fotoğraf galerisinde standart bir MP4 dosyası üreterek, testlerimizde bir mucize gibi çalıştı.

16. Geliştirici Seçeneklerini Kullanın

Bunu açmak için Ayarlar uygulamasının Telefon Hakkında bölümüne gidin, Yapı numarasına gidin ve yedi kez dokunun. Ardından Ayarlar> Sistem> Gelişmiş> Geliştirici Seçenekleri'ne gidin. Buradan, yalnızca geliştiricilerin ilgisini çeken diğer birçok ayarın yanı sıra ekran dokunuşlarını gösterebilir, Bluetooth cihaz seçeneklerini değiştirebilir ve USB bağlantı tercihlerini ayarlayabilirsiniz. Bu kesinlikle sadece aşırı ayarcılar içindir ve teknofobikler için değil.

17. Cihazımı Bul'u açın

Telefonunuzu yanlış yerleştirirseniz veya çalınırsa, her iki mobil işletim sistemi de onu haritada bulmanıza yardımcı olacak özelliklere sahiptir. Ayrıca, Bul Servisleri de telefonu devre dışı bırakmanıza, silmenize ve telefonunuzda bir ses çalmanıza izin verir. Apple'ın mobil işletim sistemi, kayıp cihazın ekranında numaranızı veya başka bir mesajı görüntülemenize izin vererek biraz daha ileri gider, Google'ın neden eklemediğini anlamadığımız ince bir detay.

18. Pil Tasarruf Modunu Kullanın

Android, pil tasarrufu seçenekleri üzerinde iPhone'dan çok daha fazla kontrol sunuyor. Pil Tasarrufu modunu etkinleştirip telefon şarj edildiğinde otomatik olarak kapanmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanım alışkanlıklarınıza göre pil ömrünü uzatan Uyarlanabilir Pil özelliğini de kullanabilirsiniz. Ayrıca Pil Tasarrufu modu için bir program ayarlayabilir ve bunu kullanımınıza göre veya belirli bir şarj yüzdesine ulaştığınızda otomatik olarak seçmesini sağlayabilirsiniz.

19. Akıllı Evinizi Android Telefonunuzla Kontrol Edin

Sürüm 11 ile Android, akıllı ev cihazlarının kontrolünü kolaylaştırdı. Güç düğmesine uzun basarsanız, ampullerinizi ve diğer aygıtları kontrol etmek için büyük düğmelere sahip bir ekran görünür. Bunun çalışması için Google home uygulamasında cihazları kurmanız ve isteğe bağlı olarak cihazlar için bir oda oluşturmanız gerekir.

20. Sık Güncelleyin

Bu makale üzerinde çalışırken, test Pixel'imizin güvenlik ayarları sayfası bize bir güvenlik güncellemesi olduğunu bildirdi. Elbette, bunları mümkün olan en kısa sürede kurmakta yarar var. Android'i güncellemek her zamankinden daha hızlı ve basittir ve bir güncellemenin hangi yeni özellikleri etkinleştireceğini asla bilemezsiniz.

Telefonunuzdan En İyi Şekilde Yararlanmak için 20 Android Tavsiyesi

Cep Telefonu, Android, Google, IOS, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Telefonunuzdan En İyi Şekilde Yararlanmak için 20 Android Tavsiyesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'nun 2 yılla yargıladığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor         
12:01
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor         
11:20
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı         
11:03
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu         
09:53
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı         
03:19
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 12:19:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Telefonunuzdan En İyi Şekilde Yararlanmak için 20 Android Tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei