Telefonunuzun performansını uçuracak Snapdragon 8 Plus Gen 1 tanıtıldı! - Son Dakika
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Telefonunuzun performansını uçuracak Snapdragon 8 Plus Gen 1 tanıtıldı!

21.05.2022 00:36
Telefonunuzun performansını uçuracak Snapdragon 8 Plus Gen 1 tanıtıldı!

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1+ ve Snapdragon 7 Gen 1 yonga setlerini bugün yaptığı bir etkinlikle tanıttı. İşte ayrıntılar...

İşlemci dünyasının en büyük üreticilerinden birisi olan Qualcomm, sektöre damga vuran koronavirüs salgınına rağmen geçtiğimiz yılı büyük bir gelir ile kapatmıştı. Birçok kişi tarafından akıllı telefon alanında en iyisi olarak görülen Snapdragon 8 Gen 1 ile adından söz ettiren şirket, serinin yeni Snapdragon 8 Plus Gen 1 modelini nihayet tanıttı.

Snapdragon 8 Plus Gen 1, bir saat boyunca yüzde 15 güç tasarrufu sağlıyor

Akıllı telefon dünyasının amiral gemisi modellerinde görmeye açılık olduğumuz Qualcomm işlemcileri, yeni bir model ile karşımıza çıkıyor. Güç performans çizgisinin yukarı çekildiği işlemcinin yüzde 10 daha hızlı CPU performansı ve GPU saatleri sunacağı iddia ediliyor. Snapdragon 8 Plus Gen 1, tanıtımda kullanılan ifadelere göre yaklaşık 1 saat boyunca yüzde 15 daha az güç kullanacak.

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Ayrıca şirket, watt başına yüzde 20 daha iyi AI performansı elde ettiğini belirtiyor. Öte yandan yaz aylarından itibaren birçok yeni Android akıllı telefon, 8 Plus Gen 1 modelini kullanmaya başlayacak. Ek olarak işlemci, selefinde olduğu gibi TSMC'ye ait 4nm üretim sürecinden geçti.

Snapdragon 8 Plus Gen 1'in teknik özellikleri de belli oldu. İşlemci 3.19 GHz hızında Cortex-X2, 2.75 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A710 ve 1.80 GHz hızında çalışan dört tane Cortex- A510 çekirdeği ile donatıldı.

Öte yandan Qualcomm, bugün Snapdragon 7 Gen 1' de beraberinde duyurdu. Bu işlemci, nispeten orta seviye akıllı telefonlar için üretildi. Şirket, işlemciyi orta seviyede oyun odaklı akıllı telefonlara uygun şekilde tasarlıyor. Ek olarak Snapdragon 7 Gen 1, grafik performansı baz alındığında Snapdragon 778G'ye oranla yüzde 20'lik bir yükselişe sahne oluyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Güncel, Son Dakika

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