Telefonuyla İlgilenen Motosikletli Tehlike Saçtı

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde seyir halindeyken cep telefonu kullanan motosiklet sürücüsü tehlike saçtı.

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde seyir halindeyken cep telefonu kullanan motosiklet sürücüsü tehlike saçtı. Motosikletlinin kazaya davetiye çıkardığı anlar kameralara yansıdı. Haliç Köprüsü'nde dün öğle saatlerinde bir vatandaşın telefon kamerasına yansıyan görüntüler 'bu kadarına pes' dedirtti. Seyir halindeyken bir eliyle gidonu tutan diğer eliyle de cep telefonuyla oynayan motosiklet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli adeta ölüme meydan okudu. Motor sürücüsü yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu ile kendisini görüntülediğini fark etmesine rağmen istifini bozmadı. Trafikte tehlike saçan motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.



(İHA)

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