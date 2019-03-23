Son Dakika Haberleri: Telefonuyla İlgilenen Motosikletli Tehlike Saçtı

Telefonuyla İlgilenen Motosikletli Tehlike Saçtı

4 dakika önce

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde seyir halindeyken cep telefonu kullanan motosiklet sürücüsü tehlike saçtı.

Telefonuyla İlgilenen Motosikletli Tehlike Saçtı, System.String[]
İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde seyir halindeyken cep telefonu kullanan motosiklet sürücüsü tehlike saçtı. Motosikletlinin kazaya davetiye çıkardığı anlar kameralara yansıdı. Haliç Köprüsü'nde dün öğle saatlerinde bir vatandaşın telefon kamerasına yansıyan görüntüler 'bu kadarına pes' dedirtti. Seyir halindeyken bir eliyle gidonu tutan diğer eliyle de cep telefonuyla oynayan motosiklet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli adeta ölüme meydan okudu. Motor sürücüsü yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu ile kendisini görüntülediğini fark etmesine rağmen istifini bozmadı. Trafikte tehlike saçan motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Motosiklet, Haliç, Güncel
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