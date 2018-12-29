Telefonuyla İlgilenen Yaya, Minibüsün Altında Kalmaktan Şoför Sayesinde Kurtuldu
33 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cep telefonuyla ilgilenen ve yolun ortasından giden bir kişi minibüsün altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde kurtuldu.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde cep telefonuyla ilgilenen ve yolun ortasından giden bir kişi minibüsün altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde kurtuldu. O anlar ise otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Akyazı İlçesi Pazarköy
yolunda yaşandı. Yolun ortasından yürüyen ve cep telefonuyla ilgilenen bir kişi üzerine gelen minibüsü fark etmedi. Minibüs şoförünün dikkati yayanın hayatını kurtardı. Dalgın yaya önünde duran minibüsü ancak şoför selektör yapıp korna çalınca fark etti. Yaşanan olay minibüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde yayanın dalgın halde yolun ortasından yürüyerek gelmesi ve sürücünün onu fark edip durması daha sonra uyarması gözüküyor. - SAKARYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:42 Kaynak: İHA
Minik Lorin Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi
Cep Telefonundaki Fotoğraf YPG'li Teröristi Ele Verdi
Aç Kalan Domuz Sürüsü Kasabaya İndi
Sofuoğlu'nun Danışmanından Açıklama: Diğer Milletvekilleri Danışmanlarının Maaşlarından Pay Alıyor