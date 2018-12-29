Telefonuyla İlgilenen Yaya, Minibüsün Altında Kalmaktan Şoför Sayesinde Kurtuldu
1 saat önce
Telefonuyla ilgilenen yaya, minibüsün altında kalmaktan şoför sayesinde kurtuldu Yaşanan anlar minibüs kamerasına yansıdıSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cep telefonuyla ilgilenen ve yolun ortasından giden bir kişi minibüsün altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde kurtuldu.
Telefonuyla ilgilenen yaya, minibüsün altında kalmaktan şoför sayesinde kurtuldu
Yaşanan anlar minibüs kamerasına yansıdı
SAKARYA - Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde cep telefonuyla ilgilenen ve yolun ortasından giden bir kişi minibüsün altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde kurtuldu. O anlar ise otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Akyazı İlçesi Pazarköy
yolunda yaşandı. Yolun ortasından yürüyen ve cep telefonuyla ilgilenen bir kişi üzerine gelen minibüsü fark etmedi. Minibüs şoförünün dikkati yayanın hayatını kurtardı. Dalgın yaya önünde duran minibüsü ancak şoför selektör yapıp korna çalınca fark etti. Yaşanan olay minibüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde yayanın dalgın halde yolun ortasından yürüyerek gelmesi ve sürücünün onu fark edip durması daha sonra uyarması gözüküyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:33 Kaynak: İHA
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