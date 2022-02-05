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Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü - Son Dakika

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

05.02.2022 19:14

Hindistan'ın Delhi kentinde metro istasyonunda yürüdüğü sırada telefonuyla ilgilenen bir kişi, platformdan rayların üzerine düştü.

Hindistan'ın Delhi kentinde metro istasyonunda yürüdüğü sırada telefonuyla ilgilenen bir kişi, platformdan rayların üzerine düştü.

Hindistan'ın Delhi kentindeki Shahdara Metro İstasyonu'nda bir kişi, yürüdüğü sırada cep telefonuyla ilgilenirken platformdan rayların üzerine düştü. Adamın raylara düştüğünü gören güvenlik güçlerinden bir personel ise hemen raylara atladı. Olay sırasında şans eseri durağa gelen herhangi bir tren olmazken, raylara düşen adam güvenlik personeli tarafından kurtarıldı. Olay anı ise istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü
Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü
Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

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Metro, India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü - Son Dakika


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