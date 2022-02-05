Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü - Son Dakika

Hindistan'ın Delhi kentinde metro istasyonunda yürüdüğü sırada telefonuyla ilgilenen bir kişi, platformdan rayların üzerine düştü.

Hindistan'ın Delhi kentindeki Shahdara Metro İstasyonu'nda bir kişi, yürüdüğü sırada cep telefonuyla ilgilenirken platformdan rayların üzerine düştü. Adamın raylara düştüğünü gören güvenlik güçlerinden bir personel ise hemen raylara atladı. Olay sırasında şans eseri durağa gelen herhangi bir tren olmazken, raylara düşen adam güvenlik personeli tarafından kurtarıldı. Olay anı ise istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)