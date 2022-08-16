Telefona dalan anne bebeğini kaybettiğini sandı! Paylaşılan video tebessüm ettiriyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telefonlar da, insanlar için artık vazgeçilmez bir parça haline geldi. Ancak telefona aşırı şekilde dalmak, çoğu zaman iyi olaylar yaşanmasına neden olmuyor.

BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİNİ SANDI

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir anne, elinde telefonla oynadığı sırada diğer yandan da ayağıyla bebek arabasını salladı. Telefondan kafasını kaldırıp arabaya baktığında ise bebeğin yerinde olmadığını gördü.

YANINDAKİ KİŞİ UYARINCA AKLI BAŞINA GELDİ

Hemen kapıya koşan kadın, bebeğin nerede olduğunu odadaki diğer kişiye sordu. 'Bebek elinde' uyarısı almasının ardından ise hem şaşkınlık yaşadı hem de rahat bir nefes aldı. Bu anlar, odadaki kamera tarafından anbean kaydedildi.