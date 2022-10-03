Telegram hassas içerik açma nasıl yapılır? - Son Dakika
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Telegram hassas içerik açma nasıl yapılır?

03.10.2022 10:22
Telegram hassas içerik açma nasıl yapılır?

Telegram'da hassas içerik açma nasıl yapılır? Sorusunun cevabı oldukça kolay. Hassas içerik filtresi nedir ve nasıl değiştirilir?

Telegram'da hassas içerik açma nasıl yapılır? Sorusunun cevabı oldukça kolay. Her şeyden önce, hassas içerik filtresinin ne olduğunu ve nasıl değiştirileceğini bilmeniz gerekli. Hassas filtreyi etkinleştirdikten sonra yaşınızı seçmeniz ve "İzin Ver" seçeneğini tıklamanız istenecektir. Telegram hassas içerik açma nasıl yapılır çözümü bu yazımızda.

Telegram hassas içerik açma

Hassas içeriği etkinleştirmek için önce Telegram'ın masaüstü sürümünü indirmeniz gerekir. Bu sürümde, "Filtrelemeyi devre dışı bırak" adlı bir seçenek bulacaksınız. Bu seçenek, mobil uygulamada engellenen tüm içeriği görüntülemenizi sağlar. Telegram uygulamasının kendisinde bu özellik olmasa da, Google uygulamasının masaüstü sürümünü kullanarak da bu özelliği kapatabilirsiniz.

Telegram hassas içerik açma nasıl yapılır?

Hassas içerik filtresini etkinleştirdikten sonra kanallara erişebilmeniz gerekir. Kanallardan herhangi birini göremiyorsanız, Telegram uygulamasını zorla kapatın ve yeniden açın. Mobil uygulamaya geri döndüğünüzde, kanala herhangi bir hata mesajı olmadan katılabilmeniz gerekir. Sorun devam ederse, filtreyi devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz, ancak herhangi bir rahatsızlıktan kaçınmak için yukarıda belirtilen adımları uyguladığınızdan emin olun.

Telegram'da hassas içeriği nasıl alabilirim?

Telegram'ın masaüstü sürümünü kullanarak mobil uygulamada hassas içerik filtresini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu, engellenen tüm kanallara erişmenizi sağlar. Filtreyi devre dışı bırakmak istemiyorsanız, "Filtrelemeyi devre dışı bırak" seçeneğini etkinleştirerek masaüstü sürümünden devre dışı bırakabilirsiniz. Telegram'ın masaüstü sürümü "Filtrelemeyi devre dışı bırak" seçeneğini içermez, ancak "Filtrelemeyi devre dışı bırak" seçeneği yalnızca masaüstü sürümünde mevcuttur.

Telegram hassas içerik açma nasıl yapılır?

Görüntülenemeyen Telegram kanalı nasıl açılır?

Telegram hesabınızda bu özelliği etkinleştirmediyseniz, mesajlaşma ihtiyaçlarınız için farklı bir hesap ve farklı bir hesap kullanmalısınız. Ardından, hassas içerik filtresini kapatmalı ve uygulamayı yeniden yüklemelisiniz. Bu yöntem, konuşmalarınızın filtrelenmesini önleyecektir. Ayrıca, çevrimiçi olduğunuzda bu filtreyi kullandığınızdan emin olmalısınız.

Hassas İçerik Ayarları:

Nicegram Bot kullanarak hassas içeriği etkinleştirin.

Telegram web ayarlarındaki "Filtrelemeyi devre dışı bırak" anahtarını açın.

VPN ile başka bir ülkeden giriş yapın.

Sınırsız bir ülkeden Telegram kullanın.

Farklı bir cihaz kullanın.

Ziyaret ettiğiniz kanalların farkında olun.

Bu yöntem bir önceki kadar etkili değildir ancak yine de diğer kişilerle olan konuşmalarınızı koruyacaktır. Bu yöntemle ilgili en büyük sorun, kullanımının zor olmasıdır. Bu yöntemi kullanmak için bilgisayarınızda oturum açmanız ve Telegram uygulamasını masaüstünüze indirmeniz gerekir. Bundan sonra, ayarlar sekmesine gidin ve "Filtrelemeyi devre dışı bırak" seçeneğini etkinleştirin.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Telegram, Google, Teknoloji, Son Dakika

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