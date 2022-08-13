Telegram yeni emojileri ile iPhone'lara gönderme yapıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Telegram yeni emojileri ile iPhone'lara gönderme yapıyor!

13.08.2022 09:02
Telegram yeni emojileri ile iPhone'lara gönderme yapıyor!

Telegram'ın hareketli ifadeler içeren Telemoji paketi Apple'dan onay alarak kullanılmaya sunulmaya başlanacak.

Son dönemde popülerliğini artıran haberleşme uygulaması Telegram kendisini yenilemeye devam ediyor. Çeşitli yeniliklerle uygulamayı güncel tutmak isteyen geliştiriciler, son güncellemede ise Apple ile karşı karşıya gelmişti. Gelen haberlere göre Telegram'ın Telemoji paketi Apple'dan onay alarak kullanılmaya sunulmaya başlanacak.

Hareketli emojiler için Apple'dan izin çıktı

Telemoji, Telegram platformuna özel animasyonlu emojiler olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu Telemoji paketinin iOS'a özgü hareketli emojilerden büyük ölçüde ilham aldığı söylenebilir. Ancak bu hareketli emojiler Telegram imzası taşıyor.

Telegram, Instagram ve Facebook'u geride bıraktı!

Telegram'ın hareketli emoji paketi, iki haftadan uzun bir süre boyunca Apple'ın inceleme sürecinde kaldı. Uzun süre boyunca Apple ekibi tarafından incelenen yeni özellik sonunda ise onay almış görünüyor. Apple, kendi tasarımlarına dayalı hareketli emojilerin kaldırılmasını şartı ile yeni ifade paketini onayladığını açıkladı.

Telegram yeni emojileri ile iPhone'lara gönderme yapıyor!

Telegram CEO'su Pavel Durov ise konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Bu, Apple adına şaşırtıcı bir hareket. Çünkü Telemoji, statik düşük çözünürlüklü emojilere yepyeni bir boyut getirecek ve ekosistemlerini önemli ölçüde zenginleştirecek"

Apple, yeni emoji paketindeki iOS esitileri kaldırıldıktan sonra Telegram App Store sayfasında yayında olan güncellemeyi onayladı. Durov, yeni paketin uzun vadede Telegram için çok yararlı olacağı iddiasında. CEO, kullanıcıların yeni hareketli ifadeler ile kendi stillerini keşfedeceklerini belirtiyor.

Peki siz Telegram'daki yeni hareketli emojileri denediniz mi? Gerçekten iOS'taki animasyonlu emojilere benziyor mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Apple, M2 Macbook için mesai yapıyor! İşte nedeni Apple, M2 Macbook için mesai yapıyor! İşte nedeni Bilgisayar kullanıcılarının en çok karşılaştığı 3 siber tehdit açıklandı Bilgisayar kullanıcılarının en çok karşılaştığı 3 siber tehdit açıklandı
Kaynak: Shiftdelete

Telegram, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Telegram yeni emojileri ile iPhone'lara gönderme yapıyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
05:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Bakanlığı'na 4 atama
05:37 Bir ilk! Özlem Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı'na tuğgeneral olarak atandı
01:15 Kadir İnanır bir deri bir kemiğe döndü!
00:31 Trafik sigortası primlerine yüzde 20'ye kadar zam yapıldı! İşte yeni tarifeler...
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
00:05 Araç sahiplerine kötü haber! Gelen zamla birlikte benzinin fiyatı 21 lirayı aştı
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:31 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 09:03:18. #1.13#
SON DAKİKA: Telegram yeni emojileri ile iPhone'lara gönderme yapıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement