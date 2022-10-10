Telegram kurucusu WhatsApp'a savaş açtı!

WhatsApp şüphesiz en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında geliyor. Özellikle son dönemde WhatsApp'a birçok alternatif ortaya çıkmış olsa da henüz kimse WhatsApp'ı tahtınden edebilmiş değil. Yerini korumak için yeni özellikler katan WhatsApp diğer yandan ise güvenlik açıkları nedeniyle tartışılmaya devam ediyor.

WhatsApp gerçekten güvenli mi?

WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri olan Telegram'ın kurucusu da uygulamadaki bazı güvenlik eksiklerine odaklanmış durumda. Telegram kurucusu Pavel Durov, kötü amaçlı kişilerin WhatsApp kullanıcılarının telefonlarındaki her şeye ulaşabileceğini iddia etti.

Telegram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor!

Durov aslında WhatsApp'ın çok ciddi güvenlik açıkları olduğunu belirtti. Saldırganların sadece bir video ya da video görüşmesi yolu ile WhatsApp kullanıcılarının telefonlarının kontrolünü ele geçirebileceğini söyleyen Durov, insanları WhatsApp kullanmayı bırakmalarını tavsiye ediyor.

WhatsApp getirdiği son güncelleme ile birlikte Durov'un bahsettiği güvenlik açığını kapattığını belirtse de Telegram kurucusu bunun yeterli olmayabileceğini ifade ediyor. Durov; 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılında da benzer açıklar veren uygulamanın güvenliğinin oldukça tartışmalı olduğunu belirtti.

Durov, ne kadar güncelleme yapılırsa yapılsın WhatsApp'taki bu güvenlik açıklarının bitmeyeceği kanaatinde. Düzeltilen bir sorunun ardından sürekli yeni güvenlik açıkları veren uygulamanın düzeltilmesinin neredeyse imkansız olduğunu ifade etti.

Telegram kurucusu daha önce de benzer nedenlerden ötürü WhatsApp'ı suçlamıştı. Durov hatta daha da ileri giderek WhatsApp'ın 13 yıldır bazı kişiler tarafından meşru bir gözetim aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

Durov, Telegram'ın hali hazırda 700 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu ve günlük 2 milyon kullanıcıya ulaştığının altını çizerek kendi uygulamasının yeni kullanıcılara ihtiyacı olmadığını vurguladı. Telegram kurucusu, tüm bu açıklamaları kullanıcıların güvenliği için yaptığını söylüyor.

Peki siz Telegram kurucusu Pavel Durov'un açıklamalarını samimi buluyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.