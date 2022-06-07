Telegram paralı oluyor: Özellikleri ve fiyatı sızdırıldı - Son Dakika
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Telegram paralı oluyor: Özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

07.06.2022 22:12
Telegram paralı oluyor: Özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Telegram Premium hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Telegram'ın abonelik hizmeti fiyatı ve özellikler neler? İşte detaylar.

Sosyal medya platformlarının abonelikler üzerinden ek gelir kazanma çabalarına Telegram da katılıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, Telegram Premium isimli abonelik katmanıyla birlikte daha fazla avantaj sunacak. Peki Telegram Premium fiyatı ve özellikleri neler?

Telegram Premium nedir, nasıl kullanılır?

Daha önce aktardığımız üzere Telegram Beta topluluğu, iOS uygulamasının 8.7.2 sürümünde bir Telegram Premium abonelik hizmeti keşfetmişti. İlk sızıntılar arasında Telegram Premium'a abone olan kullanıcıların ekstra çıkartmalar ve özel ifadelere kavuşacağı belirtilmişti. Şimdi ise ücretli aboneliğin tüm detayları ortaya çıkmış gibi görünüyor.

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Yapılan son sızıntılara göre Telegram Premium abonelik fiyatı ayda 4,99 dolar (80 TL) olacak. Her ne kadar bu fiyat ABD'li kullanıcılar için sızdırılmış olsa da, uygulamanın yerel fiyatlandırma yapacağını düşünüyoruz. Yani Türkiye'ye çok daha uygun bir fiyatla açılması beklenebilir.

Telegram paralı oluyor: Özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Sızdırılan özellikler arasında dosya boyutundan premium çıkartmalara kadar çok çeşitli yenilikler göze çarpıyor. Fakat para ödemeye değer özelliklerden ilki hesap limitinin genişleyecek olması. İddiaya göre, tek hesapla 1000 adede kadar kanal, 20 sohbet, 10 mesaj sabitlemeye izin verilecek.

Bunlara ek olarak tek uygulama üzerinden 4 hesapla giriş yapmak mümkün olacak. Hesap limitlerinin artırılmasıyla daha fazla GIF, favori çıkartma ve bağlantı sabitleme fırsatı sunulacak.

Telegram şu anda en fazla 2 GB'a kadar olan dosya yüklemeye izin veriyor. Premium ile bu sınır 4 GB'a kadar yükselecek. Ayrıca medya ve belgeler için indirme/yükleme hızı da sınırsız olacak. Premium ile sunulacak diğer özellikler arasında hareketli profil resimleri, profil rozeti, animasyonlu tepkiler boy gösteriyor.

Telegram paralı oluyor: Özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Yine de şimdiye kadar Telegram'dan resmi bir açıklama gelmediğini ve paralı abonelik katmanının henüz kaydolmaya açık olmadığını hatırlatmak gerekiyor.

Peki siz bu özellikler için Telegram'a ayda 4,99 dolar öder misiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.

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Kaynak: Shiftdelete

Telegram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telegram paralı oluyor: Özellikleri ve fiyatı sızdırıldı - Son Dakika

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