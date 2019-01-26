Son Dakika Haberleri: Telegraph Gazetesinden Melania Trump'a Özür ve Tazminat
BBC

Telegraph Gazetesinden Melania Trump'a Özür ve Tazminat

36 dakika önce

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, geçen hafta yayımlanan ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump hakkındaki makaledei bazı ifadelerden dolayı "koşulsuz olarak" özür diledi ve neden oldukları tüm zararı karşılayacaklarını açıkladı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, geçen hafta ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump hakkında yayımladığı makaledeki bazı ifadelerden dolayı Trump'tan "koşulsuz olarak" özür diledi ve neden oldukları tüm zararı karşılayacaklarını açıkladı.

Gazete geçen Cumartesi günü yayımlanan ekindeki "Melania'nın gizemi" başlıklı makalede bir dizi yanlış iddia bulunduğunu belirtti.

Bunlar arasında Melania Trump'ın, Donald Trump'la tanışmadan önce modellik kariyerinde sıkıntı yaşadığı ve Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildiği gece ağladığı gibi iddialar da var.

Gazete bu ifadelerin yayımlanmaması gerektiğini açıkladı ve Melania Trump'ın tüm mahkeme masraflarını da karşılayacaklarını belirtti.

Bugün yayımlanan özür metninde Telegraph, Melania Trump'ın "Donald Trump'la tanışmadan önce de başarılı bir manken olduğunu ve bu başarıyı Trump'ın desteği olmadan elde ettiğini" ifade etti.

Özür metninde geçen hafta yayımlanan makaledeki Melania'nın annesi, babası ve kız kardeşinin Donald Trump'ın sahip olduğu binalarda yaşamak üzere 2005'te New York'a taşındığı iddiasının da doğru olmadığı belirtildi.

Gazete Melania'nın babasının makalede belirtildiği gibi "korku salan bir kişiliği" olmadığını ve aileyi kontrol etmediğini de ekledi.

Telegraph Melania Trump'ın üniversitedeki Dizayn ve Mimarlık eğitimini bir sınavı tamamlayamadığı için bıraktığı iddiasının da doğru olmadığını, Melania'nın modellik kariyerine odaklanmak için üniversiteyi bıraktığını açıkladı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:31 

Amerika Birleşik Devletleri, Melania, Donald Trump, Dünya
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