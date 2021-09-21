Telekom Heyetinden Vali Ümit'e Ziyaret - Son Dakika
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Telekom Heyetinden Vali Ümit'e Ziyaret

21.09.2021 01:01

Türk Telekom Bolu İl Müdürü Kazım Pektaş, Müdür Yardımcıları Hüseyin Kırkpınar ve Taner Altun, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret ettiler.

Türk Telekom Bolu İl Müdürü Kazım Pektaş, Müdür Yardımcıları Hüseyin Kırkpınar ve Taner Altun, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret ettiler.

Çalışmaları hakkında Sayın Valimiz Ahmet Ümit'e bilgiler veren Türk Telekom Bolu İl Müdürü Kazım Pektaş, "Vatandaşlarımıza daha hızlı bir şekilde ulaşmak ve aksaklıkları gidermek için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İlçelerimizdeki ekip sayılarımızı artırdık. En kısa zamanda il genelinde fiber altyapımızı tamamlayıp çok daha erişilebilir hizmet sağlayacağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bolu Valisi Ahmet Ümit " Türk Telekom İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın, özellikle de öğrencilerimizin en hızlı şekilde internet ve diğer iletişim hizmetlerine kesintisiz ulaşabilmelerini sağlamak için sizlere büyük görevler düşüyor. Bu sebeple çağımızın zorunlu hizmetleri olan telekomünikasyon alt ve üst yapısının ilimiz genelinde günümüz şartlarında teknolojiye uygun olarak işlevsel hale getirilmesi için gerekli tedbirleri almalıyız. Kalifikasyon çalışmalarının ve teknik ekiplerin güçlendirilerek, en ücra köyümüzden, ilçelerimiz ve şehir merkezimize kadar tüm vatandaşlarımızın bu hizmetlere eşit seviyede ulaşılabilir hale getirebilmelisiniz" dedi.

Bir diğer önemli konuya değinen Vali Ahmet Ümit, köylerde ve ilçelerdeki bakır kabloların uygun şekilde muhafaza edilmesi, devrilen ya da işlevini yitiren tüm telefon direklerinin gerekli tedbirler alınarak standartlara uygun hale getirilmesini ve vatandaşlarımızın bu konudaki şikayetlerinin en kısa zamanda giderilmesini istedi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Telekom Heyetinden Vali Ümit'e Ziyaret - Son Dakika


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