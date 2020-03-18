Telekom operatörlerinden ortak açıklama - Son Dakika
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Telekom operatörlerinden ortak açıklama

6 saat önce

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, yaptığı ortak açıklamada, küresel salgın koronavirüs ile ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi ve "Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle...

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Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, yaptığı ortak açıklamada, küresel salgın koronavirüs ile ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi ve " Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanındayız." mesajı yayınladı.


Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), ortak yazılı bir açıklama yayınladı. Telekomun artık sadece bir sektör değil, diğer tüm sektörlerin ayakta kalmasını sağlayan en önemli ana bileşenlerden birisi haline geldiğini belirten dernek, bu gerçeğin bilinci ile telekom operatörleri olarak her koşulda kesintisiz iletişimin önemini bildiklerini, en zor koşullarda dahi Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapıları ve dijital servisleri ile vatandaşların yanında olmaya özen gösterdiklerini açıkladı.


Son olarak, 2020 yılı başında Çin'de ortaya çıkarak hızla bütün dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'küresel salgın hastalık' ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ülke olarak yürüttükleri mücadele kapsamında, telekom sektörünün kritik önemini bir kez daha gördüklerinin altını çizen dernek; devletin erken ve yerinde aldığı önlemler sayesinde bugüne kadar bu salgından dünyadaki diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenmiş olsak da iletişim ihtiyacı dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi artış gösterdiği kaydedildi.


Telekom operatörleri olarak sorumluluklarının farkında olduklarını belirten dernek, bu amaçla tüm çalışanlarının, milletin taleplerini karşılamak amacıyla gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirtti.


Dernek, son günlerde Türkiye'deki yayılımını yakından takip edilen koronavirüs (kovid-19) salgınının etkisinin devletin yerinde aldığı kararlar ve vatandaşların bu karar ve tavsiyelere uyması ile kısa sürede azalmasını ümit ederken; bu süreçte vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında şu bilgilendirmeyi yaptı:


"Milli Eğitim Bakanlığı'mızın öncülüğünde, öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mobil iletişim desteğini fazlasıyla ve memnuniyetle sağlayarak, öğrencilerin uzaktan öğrenme süreçlerine destek oluyoruz.


Yurt dışındaki abonelerimizin konsolosluklar ile rahatça iletişime geçerek gerekli bilgilendirmelere erişebilmeleri için Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yapılan aramaları ücretsiz hale getirdik.


Çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz. Bu nedenle evden çalışabilecek bütün çalışanlarımızın işlerini evlerinden yapabilmelerini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik.


Müşterilerimizin taleplerini karşılamak amacı ile açık olan mağazalarımız, çağrı merkezlerimiz ve kritik birimlerimizin çalışma alanlarını kişisel temas mesafesini artıracak şekilde yeniden düzenledik. Bu ortamlarda Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı hijyen kurallarını uyguluyoruz.


Veri merkezlerimiz, bizlerden hizmet alan şirketlerimizin artan müşteri taleplerine rağmen kendi müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam edebilmeleri için tam kapasite ile çalışmaya devam etmektedir.


Önümüzdeki günlerde ekosistemimizdeki paydaşlarımıza destek olmak için gerekli çabaları göstereceğiz.


Tüm bunlara ek olarak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gereken bu günlerde abonelerimiz işlemlerini evlerinden çıkmadan, mobil uygulamalarımız (Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda) ve online kanallarımız üzerinden yapabilirler.


Sektör olarak, Türkiye'nin iletişiminin kesintisiz devam etmesi için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci Devletimizin ve milletimizin birlikteliğiyle hep beraber aşacağımıza inancımız tam." - İSTANBUL

Telekom, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:17 Kaynak: İHA

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