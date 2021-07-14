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Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu açıklandı - Son Dakika

Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu açıklandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:55
Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu açıklandı, System.String[]

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) raporuna göre, 2020 yılında telekomünikasyon sektörünün büyüklüğü 77 milyar TL'ye ulaştı.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) raporuna göre, 2020 yılında telekomünikasyon sektörünün büyüklüğü 77 milyar TL'ye ulaştı.

TELKODER, 2020 yılı Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu'nu düzenlediği çevrim içi basın toplantısı ile paylaştı.

Rapora göre, BTK verileri baz alındığında 2020 yılında telekomünikasyon sektörünün toplam gelirleri 77 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre sektörün enflasyon etkisinden arındırılmış büyüklüğü ise 15,27 milyar TL oldu.

Toplantıda konuşan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, sektörde yaşanan büyümenin istenen seviyede olmadığını söyledi. Teberci, "2003 yılında 14,98 milyar TL olan enflasyondan arındırılmış elektronik haberleşme gelirinin 2020 yılında 15,27 milyar TL olduğu görülüyor. Sektörün büyümesinde yaşanan sorunların dikkatle değerlendirilmesi ve sektörün büyümesini engelleyen sorunların bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada atılacak adımlar, elektronik haberleşmenin etkin kullanımını sağlayacak aynı zamanda Dijital Türkiye, ulusal siber güvenlik ve veri stratejisi gibi kritik hedeflerimizi doğrudan etkileyecek. Sektörün tüm paydaşlarını gerçek rekabet ortamını oluşturmaya ve yatırımların önünü açmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Alternatif işletmecilerin önündeki engeller kaldırılmalı"

TELKODER Genel Sekreteri Rıdvan Uğurlu ise alternatif işletmecilerin 2020 toplam gelirlerinin 6,8 milyar TL olduğunu belirterek, "2002 yılında başlayan serbestleşme hareketinden bugüne gelindiğinde, geçen 17 senenin sonunda alternatif işletmecilerin toplam sektör gelirleri içerisindeki payının beklenen büyüklüğe ulaşmadığı ve sadece yüzde 8,8'lerde kalmış olduğu görülüyor." açıklamasında bulundu.

Alternatif işletmecilerin pazar payları düşük olmasına rağmen yerleşik operatörle hemen hemen aynı oranda yatırım yaptıklarını anlatan Uğurlu, "Alternatif işletmecilerin çok daha büyük yatırımlar yapmaları için önündeki engellerin bir an önce kaldırılması, Ortak Altyapı Paylaşım Protokolü'nün bir an önce hayata geçirilmesi ve belediyeler ile iş birliklerinin geliştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sabit ses trafiğindeki düşüş pazardaki rekabet eksikliğinin göstergesi

Bu arada TELKODER raporunda, tüm dünyada genel olarak düşme eğilimi içinde olan sabit ses trafiğinin Türkiye'de daha büyük oranda gerilediği belirtildi. Türkiye'de sabit trafikteki hızlı düşüşün temel sebebinin pazardaki rekabet eksikliği olduğu vurgulanan rapora göre, pazara yeni giren işletmecilerin fiyat ve kalite üzerindeki rekabetçi baskılarının sınırlı olmasının yerleşik işletmecinin Ar-Ge, yatırım ve tarife gibi sektörü büyütecek kararlarını olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

2023 yılına kadar her haneye fiber internet ulaştırılması hedefinin tamamlanması için bir an önce kritik adımların atılması gerektiği kaydedilen raporda, 5G'nin etkin bir şekilde kullanımı için de gereken fiber altyapının dünya ortalamalarına getirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

TELKODER raporunda, Türkiye'de 2020 yılsonu itibarıyla 13 bin 613 uydu haberleşme hizmetleri abonesi bulunduğu belirtilerek, Türkiye uydu kapasitesi dikkate alındığında abone sayısının düşük olduğu ifade edildi. Raporda, uydu sektörünün yeterince gelişememiş olmasının, sektörün ve onunla birlikte TÜRKSAT'ın iç ve dış piyasadaki fırsatları kaçırmalarına neden olduğu kaydedildi.

Raporda veri merkezlerindeki yoğunluğun özellikle salgın döneminde ciddi ölçüde arttığı vurgulanarak, Türkiye'nin dünya veri merkezi sektöründe önemli bir oyuncu haline gelebilmesi için söz konusu merkezlerin desteklenmesi, diğer ülkelerde olduğu gibi indirimli elektrik ve vergi indirimi gibi teşviklerin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Telekomünikasyon, Türk Lirası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu açıklandı - Son Dakika


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