Telekomünikasyon şirketinden 'akıllı şehircilik' çalışması - Son Dakika

'Yeni Nesil Şehir Platformu' ile ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında 9 ilde 50'den fazla hizmet sunan şirket, belediyelere akıllı şehircilik alanında; trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya çeşitli alanlarda kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını amaçlıyor.

Türk Telekom, akıllı şehircilik alanındaki çalışmalarını Verimlilik Haftası'nda yaptığı açıklamalarla duyurdu. Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI'nin raporuna göre, dünyada son yıllarda elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında yer aldıklarını ifade eden şirket, yeni nesil iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi alternatif kaynaklara yöneldiklerini, temiz, milli enerjiye katkı sağladıklarını kaydetti.

"ERİŞİM SIKINTISI YAŞAYAN KÖYLERE GÜNEŞ ENERJİLİ BAZ İSTASYONLARI"

"Herkes için erişilebilir iletişim" prensibi doğrultusunda toplumun bütün kesimlerini değerli hissettirmeyi amaçladıklarını belirten Türk Telekom, sürekli enerji imkanı bulunmayan, bu nedenle erişim sıkıntısı yaşayan köylere kurulumları başlanan güneş enerjili baz istasyonlarını yaygınlaştırmayı ve bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin iletişim hizmetlerinden kesintisiz yararlanmasını hedeflediklerini belirtti.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA 4 ANA PRENSİP"

Sürdürülebilir topluma hizmet etmek amacıyla, yeni nesil iletişim teknolojilerini şehirlerdeki kullanımını yaygınlaştırarak kaynak tasarrufu sağlamayı önceleyen şirket, sabit ve mobil şebekelerde elektrik tüketimini düşürmeyi, karbon emisyonunu sistematik olarak azaltmayı ve toplumdaki dezavantajlı grupları destekleyerek fırsat eşitliği sunmayı amaçlıyor.