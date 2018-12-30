Telesiyejde Elektrik Arızası: Yaklaşık 80 Kişi Mahsur Kaldı
1 saat önce
Telesiyejde elektrik arızası: Yaklaşık 80 kişi mahsur kaldıKARS - Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde elektrikler kesilince telesiyejde kayakçılar mahsur kaldı.
Telesiyejde elektrik arızası: Yaklaşık 80 kişi mahsur kaldı
KARS - Sarıkamış
Cıbıltepe Kayak Merkezinde elektrikler kesilince telesiyejde kayakçılar mahsur kaldı. Kars
'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere
bölgesinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle 80'e yakın kişi mahsur kaldı. Kayak merkezine sevk edilen ekipler kurtarma çalışmasında bulundu. Arızanın giderilmesi üzerine yaklaşık 2 saat sonra telesiyej yeniden çalıştırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:55 Kaynak: İHA
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