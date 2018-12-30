Son Dakika Haberleri: Telesiyejde Elektrik Arızası: Yaklaşık 80 Kişi Mahsur Kaldı

Telesiyejde Elektrik Arızası: Yaklaşık 80 Kişi Mahsur Kaldı

13 dakika önce

Telesiyejde elektrik arızası: Yaklaşık 80 kişi mahsur kaldıKARS - Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde elektrikler kesilince telesiyejde kayakçılar mahsur kaldı.

Telesiyejde elektrik arızası: Yaklaşık 80 kişi mahsur kaldı

KARS - Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde elektrikler kesilince telesiyejde kayakçılar mahsur kaldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle 80'e yakın kişi mahsur kaldı. Kayak merkezine sevk edilen ekipler kurtarma çalışmasında bulundu. Arızanın giderilmesi üzerine yaklaşık 2 saat sonra telesiyej yeniden çalıştırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:34 Kaynak: İHA

Kars, Sarıkamış, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kafkas Arısı -35 Derece Soğuğa Dayanıklı Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı

Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 16:47:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telesiyejde Elektrik Arızası: Yaklaşık 80 Kişi Mahsur Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]