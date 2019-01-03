Telesiyejde Mahsur Kalan Kayakçılar 2 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı
59 dakika önce
Telesiyejde mahsur kalan kayakçılar 2 saatlik operasyonla kurtarıldı.
Telesiyejde mahsur kalan kayakçılar 2 saatlik operasyonla kurtarıldı
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:41 Kaynak: Youtube
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