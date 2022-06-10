Teleskopla yarım ay üzerinde bulunan kraterleri yakından görmek için birbirileriyle yarıştılar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'nin bahçesinde kurulan teleskoplardan yarım ay içinde bulunan kraterleri görmek için sıraya girdiler.

İpekyolu üzerinde bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'nin bünyesinde okul bahçesinde kurulan teleskoplarla uzaya dikkat çektiler. Özellikle gökyüzü cisimleri en net görüntüyle görmek için farklı okul öğrencileri başta olmak üzere vatandaşlarında geldiği okul bahçesine kurula teleskoplarla ayı izlemek adeta birbirileriyle yarıştılar. Yüksekova'da ilk kez teleskoplarla izlenen ay, yoğun ilgi görürken ayın için oluşan kraterler görenleri mest etti.

Şemsettin Onay Anadolu Lisesine kalkınma ajansının okula finanse ettiği mühendislik robotluk kodlama ve havacılık atölyeyeler sayesinde bırakılan teleskoplar, gelenlerin meraklarını tek tek giderildi. İlk kez ayın içini net gören öğrenci ve vatandaşlar güzel anlar yaşarken, o güzel manzarayı da cep telefonlarıyla kaydettiler. Okul bahçesine kurulan teleskoplar 1 hafta boyunca herkese açık bir şekilde gösterisi yapılacak. Kaç gündür ayı yakında görmek için beklediklerini ifade eden Harun Turgut isimli öğrenci, "Nihayet bugün sıramız geldi ve şuan izliyorum. En net şekilde karşımdaki manzaraya hayran kaldım. Bu tür etiklikler kesinlikle bizi gururlandırıyor. Bugün baya yoğun burası. Herkes ayı yakında görmek için heyecanlı. Şuan karşımızdaki görüntüler harika. Bu imkanları bize sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Keşke ayı daha önceden görebilseydik" diyen Yusuf Demir isimli öğrenci, "Ayı görmek için kaç gündür bekliyorduk. Şükür bugün sıramızda geldi ve şuan en net şekilde bakıyoruz muhteşem bir görüntü. Bunu gördüğümde Allah herşeye kadir. Herkes gelip bunu görmesi lazım. Çünkü bu görüntüler asla bulunmaz. Yani biz bugün iyice izledik ve çokta mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Hereksin bu anı beklediklerini ifade eden Azra Avcı isimli Öğrenci,"Bugün okulumuz bahçesine 3 Teleskop sayesinde ayı izledik. Yoğun bir ilgi var baya. Çokta merak ediyorduk. Çokta heyecanlıydık. Çok güzel bir deneyim oldu. Çok güzel görüntüler vardı. En çokta dikkatimi içinde bulunan kraterler çekti. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencileri gök cimleriyle buluşturduklarını ifade eden Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, "Bugün burada ayı, yıldızı, uzayı ve gökyüzünü keşfetmek için bulunmaktayız. Yüksekova ilçemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz etkinliğimiz sayesinde bir hafta boyunca herkes gelip burada tüm gökyüzü cisimlerini izleyecektir. Herkesi burada gökyüzü ile buluşturacağız. Yarınlarımızı en güzel, en donanımlı şekilde yetiştirmek için tüm çabalarımızı harcayacağız. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Uzay Ajansı programında strateji belgesinde yer aldığı üzere 2020 ve 2030 yılları arasında gökyüzü ile yoğun bir çalışma programı devam edecek. Bizde Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü olarak dahil olmak istedik. Tüm öğrencilerimizi bu gayretle tüm gökyüzü cisimleri ile buluşturma için gayret ediyoruz. Malum bunun bir sebebi var. Birleşik devletlerde yürütülen Starlink projesi var. Binlerce uydu gökyüzüne gönderiliyor. Yapay zekaların konuşulduğu, uzay teknolojilerin konuşulduğu bir yüzyıla girmek üzereyiz. Bizlerde Türkiye uzay Ajansımızı yarınki çalışanlarına kıymetli öğrencilerimize en iyi şekilde hazırlanmaya kararlıyız, gayretliyiz, istekliyiz" şeklinde konuştu

Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin Müdürü Cevat İnanç," Okulumuzda mühendislik robotluk kodlama ve havacılık atölyeleri açıldı. Açılan havacılık atölyemizde 3 adet teleskopumuz kuruldu. Bizde burada 8 gönüllü öğretmen olarak yer aldık. Öğretmenlerde bir ekip kurduk. Akşamları geç saatlere kadar gözlemler yaptık. Bu çalışmalarla beraber 2 gündür güzel bir sonuçlar ettik. Dünde bugünde yoğun bir şekilde öğrenciler velileri tarafından yoğun bir katılım sağlandı. Özellikle ayı gözlemek için çağırdık. Aslında Yüksekova için büyük bir fırsat. Uzaya hafif bir merakı olan her öğrenci ve her öğretmen için kesinlikle bulunmaz bir nimettir. İnşallah daha fazla geliştirip yeni lenslerle yakında Yıldızları da ve diğer gezegenleri de gözlemleyebileceğiz. İnşallah herkesi bu etkinlikte Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin bahçesinde gökyüzü ile buluşturcağız" dedi.