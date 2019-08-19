Son Dakika Haberleri: TELEVİZYON ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE
Son Dakika Güncel Haber

TELEVİZYON ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

13 dakika önce

DİYARBAKIR VE VAN'DAN GÜNDEMDEKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASIYLA İLGİLİ OLARAK CNN TÜRK YAYINLARININ ARDINDAN TALEP OLDUĞU TAKDİRDE ÜCRETSİZ CANLI BAĞLANTI İMKANI SAĞLANABİLECEKTİR.

TELEVİZYON ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE, System.String[]

DİYARBAKIR VE VAN'DAN GÜNDEMDEKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASIYLA İLGİLİ OLARAK CNN TÜRK YAYINLARININ ARDINDAN TALEP OLDUĞU TAKDİRDE ÜCRETSİZ CANLI BAĞLANTI İMKANI SAĞLANABİLECEKTİR.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki sel felaketi sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Hükümetten memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi Son dakika! Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları görevden alındı Bakan Selçuk, zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 07:20:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TELEVİZYON ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]