TELEVİZYON ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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DİYARBAKIR VE VAN'DAN GÜNDEMDEKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASIYLA İLGİLİ OLARAK CNN TÜRK YAYINLARININ ARDINDAN TALEP OLDUĞU TAKDİRDE ÜCRETSİZ CANLI BAĞLANTI İMKANI SAĞLANABİLECEKTİR.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:06 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR VE VAN'DAN GÜNDEMDEKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASIYLA İLGİLİ OLARAK CNN TÜRK YAYINLARININ ARDINDAN TALEP OLDUĞU TAKDİRDE ÜCRETSİZ CANLI BAĞLANTI İMKANI SAĞLANABİLECEKTİR.
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