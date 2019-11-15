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TELEVİZYON ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

6 saat önce

Gaziantep'te inşaat halindeki camide meydana gelen iskele çökmesi olayı sonrası, canlı yayın için ekiplerimiz olay yerinde.

TELEVİZYON ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN, System.String[]

Gaziantep'te inşaat halindeki camide meydana gelen iskele çökmesi olayı sonrası, canlı yayın için ekiplerimiz olay yerinde.


Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:53 Kaynak: DHA
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