Son Dakika › Güncel › TELEVİZYON ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN - Son Dakika
TELEVİZYON ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN
6 saat önce
Gaziantep'te inşaat halindeki camide meydana gelen iskele çökmesi olayı sonrası, canlı yayın için ekiplerimiz olay yerinde.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:53 Kaynak: DHA
Gaziantep'te inşaat halindeki camide meydana gelen iskele çökmesi olayı sonrası, canlı yayın için ekiplerimiz olay yerinde.
Bursa'nın ardından Gaziantep'te de Atatürk'ü anma etkinliğinde tartışmalı görüntüler ortaya çıktı İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş (TEKRAR) HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı Kuzey Kore'den, Trump'ın eski yardımcısı Joe Biden'e ağır sözler: Sopayla dövülmesi gereken kuduz köpek