Televizyon çalan şüpheli, kamera görüntülerinden yakalandı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir evden LED televizyon çalan Mukadder Kırbaç (22), polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı. Gözaltına alınan Kırbaç, tutuklandı.

Yeni Mahalle'deki bir evden 14 Ekim Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında 140 ekran LED televizyon çalındı. Ev sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, televizyonu çalan kişinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çarşafa sardığı televizyonu götürdüğü belirlenen şüphelinin daha önce poliste hırsızlık suçundan poliste çok sayıda suç kaydı bulunan Mukadder Kırbaç olduğu belirlendi. Kırbaç, olaydan 18 saat sonra Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki evinde, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada televizyon da ele geçirildi.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kırbaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Televizyon ise tutanakla sahibine teslim edildi.