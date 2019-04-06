Son Dakika Haberleri: Televizyon Çalarken Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Televizyon Çalarken Yakalanan Zanlı Tutuklandı

10 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde karavandan televizyon çalarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Televizyon Çalarken Yakalanan Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde karavandan televizyon çalarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, dün gece Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Turan'a ait karavana giren Ş.Y. isimli şahıs karavanda bulunan televizyonu sökerken karavan sahibi ve vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs Kuş Cenneti'nde bulunan jandarma kulübesinde nöbet tutan jandarma ekiplerine teslim edildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:41 Kaynak: İHA

Doğanca, Samsun, Bafra, 3. Sayfa
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