Televizyon Çalarken Yakalanan Zanlı Tutuklandı
10 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde karavandan televizyon çalarken yakalanan zanlı tutuklandı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde karavandan televizyon çalarken yakalanan zanlı tutuklandı.
Olay, dün gece Doğanca
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Turan'a ait karavana giren Ş.Y. isimli şahıs karavanda bulunan televizyonu sökerken karavan sahibi ve vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs Kuş Cenneti'nde bulunan jandarma kulübesinde nöbet tutan jandarma ekiplerine teslim edildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesi
'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:41 Kaynak: İHA
Emekli Polis Memuru Oğlunu Tabanca ile Öldürdü
Sınava Cebinde Tabanca Mermisi ile Gelen Genç Gözaltına Alındı
Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu
Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı