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Televizyon haberciliği eğitimi alan çocuklar, ilk röportajlarını ebeveynleriyle yaptı - Son Dakika

Televizyon haberciliği eğitimi alan çocuklar, ilk röportajlarını ebeveynleriyle yaptı

19.12.2021 11:10
Televizyon haberciliği eğitimi alan çocuklar, ilk röportajlarını ebeveynleriyle yaptı

Televizyon haberciliği eğitimi alan çocuklar, küresel ısınma ve çevre kirliliğiyle ilgili ilk röportajlarını ebeveynleriyle yaptı.

Televizyon haberciliği eğitimi alan çocuklar, küresel ısınma ve çevre kirliliğiyle ilgili ilk röportajlarını ebeveynleriyle yaptı.

Dünya Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi Derneği, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklara, dans, resim, yemek, el becerileri gibi özel kursların yanı sıra kameramanlık, fotoğrafçılık, moderatörlük ve muhabirlik eğitimleri de veriyor.

Sokak röportajı yaparak aldıkları eğitimleri pekiştirmek isteyen çocuklar, röportaj öncesinde belirlenen konular hakkında dernekte düzenlenen seminerlere katılarak bilgi sahibi oluyor.

Öğretmenleri eşliğinde sokakta belirlenen bir noktaya kurdukları kameranın çekim açısını ayarlayan, mikrofona deneme sesi veren çocuklar, ilk röportajlarını da ebeveynleriyle yaptı.

Ebeveynlerine "küresel ısınma ve çevre kirliliğiyle" ile ilgili sorular soran çocuk muhabirlerin yayınları, Dünya Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi Derneğinin YouTube üzerindeki "Çocuk Dostu TV" kanalından yayınlanacak.

-"Öz güvenli çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz"

AA muhabirine bilgi veren dernek başkanı Kadir Hakan Gören, çocukların eğitimlerine verdikleri önem nedeniyle böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımızı bir adım sonraki hayatlarına hazırlamaktayız. En son muhabirlik eğitimlerini veriyoruz. Kamera kullanmayı, sokak röportajı yapmayı ve fotoğrafçılık eğitimlerini veriyoruz. Moderatörlük yaptırıyoruz ve video dizayn eğitimi de devam ediyor." diye konuştu.

Kurslarda yaş grubu farklı çocukların birbirlerine yardım ettiğini, eğitimlerde usta-çırak ilişkisini de uygulamalı öğrendiklerini aktaran Kadir Hakan Gören, amaçlarını şöyle anlattı:

"Birinci önceliğimiz, çocukların haklarını bilerek, geleceğin mesleklerini bugünden deneyimlemeleri. Yani gelecekte nasıl bir meslek grubuna girmek istediklerini, kararlarını şimdiden verebilmelidirler. Kendinden emin, öz güvenli çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün kursun bitim gününe denk geldik. Anne-babalarıyla ilk sokak röportajlarını deneyimlemelerini istiyoruz. Bu haftaki konumuz küresel ısınma ve çevre kirliliği. Daha duyarlı olmaları açısından konumuz bu olacak. Dünyada bir örneğimiz yok. Her şeyi çocuklar yapıyor. Moderatörlüğü, muhabirliği ve video dizayn etmeyi hepsini çocuklar yapıyor. Kendilerine öz güven sağlamaları açısından Ankara'daki bütün çocuklarımızı bekliyoruz."

"Aile olarak bizim için gurur ve onur vericidir"

Alev Yalçınkaya ise kendisiyle röportaj yapan kızı Ecrin Senem Yalçınkaya'nın dernekte muhabirlikle ilgili eğitim aldığını söyledi.

Çocuğunun sorularını cevaplarken zaman zaman zorlandığını dile getiren Yalçınkaya, "Konular, çevre dostu ve küresel ısınmayla ilgiliydi. Çocukların bu konuda bilinçlenmesi toplum olarak aile olarak bizim için gurur ve onur vericidir. İnsan bir çocuktan soru alınca mutlu olduğu kadar da gururlanıyor. Soruları cevaplarken zorlandığım noktalar oldu. Onların bu kadar çevre hakkında bilinçli olması da gayet güzel bir şey. Çevremizi temiz tutalım, çevremizi, çocuklara güzel bir şekilde tanıtalım ve onları bilinçlendirelim. Her zaman çevre dostu olalım. Onlara ihtiyacımız var. Onların bilgileri, bizi daha çok gururlandırıp ve onurlandırıyor." ifadelerini kullandı.

"Bence izlenmeliyiz"

Velilerle röportaj yapan 7. sınıf öğrencisi Gökçe Zübeyde Aldemir de dernekte yapılan faaliyetlerin sosyal hayatlarına büyük katkı sunduğunu belirtti.

Ders çalışmak dışında farklı etkinlikler yaptığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Aldemir, şunları kaydetti:

"Sokak röportajına çıktığımda çocuk hakları, çevre, küresel ısınma ve benzeri sorular sordum. Çünkü bu gerçekten halkın bilinçlenmesi gereken bir konu. Gayet yoğun ilgi vardı. Bence biraz daha fazla ilgi olması gerekiyor. Kendimi ekranda gördüğümde, 'nerede yanlış yapmışım' ya da 'nerede daha iyi olabilirim' diye düşünüyorum. Genelde daha iyi nasıl olabiliriz diye konuşuyoruz. Gerçekten bu konuda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bence insanlar bu tür şeylere duyarlı olmalılar. Bence izlenmeliyiz. Çünkü gerçekten emek veriyoruz."

Televizyon haberciliği eğitimi alan çocuklar, ilk röportajlarını ebeveynleriyle yaptı
Televizyon haberciliği eğitimi alan çocuklar, ilk röportajlarını ebeveynleriyle yaptı
Televizyon haberciliği eğitimi alan çocuklar, ilk röportajlarını ebeveynleriyle yaptı
Televizyon haberciliği eğitimi alan çocuklar, ilk röportajlarını ebeveynleriyle yaptı
Televizyon haberciliği eğitimi alan çocuklar, ilk röportajlarını ebeveynleriyle yaptı

Küresel Isınma, Röportaj, Youtube, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Televizyon haberciliği eğitimi alan çocuklar, ilk röportajlarını ebeveynleriyle yaptı - Son Dakika


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