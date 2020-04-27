Televizyon hediye edilen kardeşler, artık derslerini takip edebilecek - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta evde televizyon ve internet olmadığı için çocukları uzaktan eğitimden yararlanamayan aileye televizyon hediye edildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin kırsalında yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailenin okul çağındaki 3 çocuğu, evlerinde televizyon ve internet olmadığı için uzaktan eğitim alamadı. Bunun üzerine çocukların ismi açıklanmayan annesi CİMER'e başvurarak yardım istedi. Anne, CİMER'e yazdığı mesajında "Benim 4 çocuğum var. 3 çocuğum okula gidiyor; 3'üncü, 5'inci ve 6'nci sınıftalar. Evimizde internet de yok televizyon da. Çocuklarım eğitim göremiyor, onların okumasını istiyorum. Fakat böyle ders görmeden nasıl olacak? Maddi durumum yok ki televizyon alayım. Çocukları virüsten dolayı komşu ve akrabalara da gönderemiyorum. Bu konuda ne yapabilirim, yardımcı olunmasını istiyorum" dedi.

Annenin bu yardım talebi Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 'ne ulaştırıldı. Yapılan araştırmada kadının eşinin bir fabrikada asgari ücretle çalıştığı ve kirada oturdukları tespit edildi. Bunun üzerine aileye bir televizyon alındı ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve personeli tarafından eve götürüldü.