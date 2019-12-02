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Televizyon hırsızı tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir evden televizyon çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Televizyon hırsızı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te bir evden televizyon çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, evden televizyon çaldığı öne sürülen şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan başarılı operasyonla, çaldığı LCD televizyonla yakalanan şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Televizyon hırsızı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şüphelinin binaya girmesi ve evden televizyonu çalıp uzaklaşması güvenlik kameralarınca kaydedildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, TV, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
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