Televizyon hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te, farklı tarihlerde 3 hırsızlık olayına karışan şüpheli ilk önce kameralara sonra polislere yakalandı.

Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasına yakalan 3 şüpheliden birinin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu gözaltına alının şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor. - GAZİANTEP