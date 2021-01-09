Televizyon hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Televizyon hırsızı tutuklandı

09.01.2021 09:49
Televizyon hırsızı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te, farklı tarihlerde 3 hırsızlık olayına karışan şüpheli ilk önce kameralara sonra polislere yakalandı.

Gaziantep'te, farklı tarihlerde 3 hırsızlık olayına karışan şüpheli ilk önce kameralara sonra polislere yakalandı.

Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasına yakalan 3 şüpheliden birinin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu gözaltına alının şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor. - GAZİANTEP

Televizyon hırsızı tutuklandı
Televizyon hırsızı tutuklandı
Televizyon hırsızı tutuklandı
Televizyon hırsızı tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Şehitkamil, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Televizyon hırsızı tutuklandı - Son Dakika


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