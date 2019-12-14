Televizyon hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Televizyon hırsızı yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te polis ekipleri bir evden meydana gelen televizyon hırsızlığı olayının failini yakalayarak gözaltına aldı.

Televizyon hırsızı yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te polis ekipleri bir evden meydana gelen televizyon hırsızlığı olayının failini yakalayarak gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 gün önce Nurtepe Mahallesinde bulunan bir evden meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili başlattığı çalışmada, hırsızlık olayının şüphelisi Ö.A.K.olduğunu belirledi. Operasyon ile gözaltına alınan Ö.A.K'nın uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı belirlendi.


Ekipler yaptığı çalışmada televizyonun satıldığını tespit ederken, çalıntı televizyonu satın alan H.B. isimli şahsı da gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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