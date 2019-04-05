Son Dakika Haberleri: Televizyon Hırsızı Yakalandı, "Zevk İçin Çaldım" Dedi

Televizyon Hırsızı Yakalandı, "Zevk İçin Çaldım" Dedi

32 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir fırından televizyon çaldıktan sonra yakalanan hırsız, "zevk için çaldım" dedi.

Televizyon Hırsızı Yakalandı,
Kahramanmaraş'ta bir fırından televizyon çaldıktan sonra yakalanan hırsız, "zevk için çaldım" dedi. Edinilen bilgiye göre, Erkenez Mahallesi'nde bir fırından hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Fırın içerisindeki televizyonun çalınması sonrasında zanlının peşine düşen ekipler kısa sürede Mehmet Ö.'yü (33) yakaladı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden çaldın?' sorusuna zanlı, "zevk için çaldım" yanıtını verdi. Çalınan televizyonun ise şahsın evinde bulunduğu öğrenildi. Mehmet Ö.'nün daha önce de 6 kez suç işlediği ve önceki günde bir eczanede cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ömer Faruk Salman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:46 Kaynak: İHA

Polis, Kahramanmaraş, Güncel
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