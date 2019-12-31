Televizyon hırsızları kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Televizyon hırsızları kamerada - Son Dakika

Televizyon hırsızları kamerada

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de bir eve giren hırsızlar çaldıkları televizyonu kucaklayarak kaçtı.

Televizyon hırsızları kamerada, System.String[]
ARNAVUTKÖY'de  bir eve giren hırsızlar çaldıkları televizyonu kucaklayarak kaçtı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'ndeki daireye önceki gün akşam saatlerinde hırsızlar girdi. Penceredeki demir korkulukları kırarak içeri giren 2 kişi televizyonu ve cep telefonunu çaldı. Hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı. Kucaklarındaki televizyonla hızla uzaklaşan hırsızları yakalamak için polis çalışmasını sürdürüyor.


- İstanbul
Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu
2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:02 Bozkır'da sokak ve yaban hayvanları kış aylarında aç kalmayacak - Son Dakika
18:01 Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü (2) - Son Dakika
18:01 Genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika
18:01 Çorum'daki leblebicilerde yılbaşı yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika
18:00 Kayseri'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:02:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Televizyon hırsızları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]