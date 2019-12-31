Televizyon hırsızları kamerada - Son Dakika

Televizyon hırsızları kamerada
6 saat önce
ARNAVUTKÖY'de bir eve giren hırsızlar çaldıkları televizyonu kucaklayarak kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:23 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de bir eve giren hırsızlar çaldıkları televizyonu kucaklayarak kaçtı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'ndeki daireye önceki gün akşam saatlerinde hırsızlar girdi. Penceredeki demir korkulukları kırarak içeri giren 2 kişi televizyonu ve cep telefonunu çaldı. Hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı. Kucaklarındaki televizyonla hızla uzaklaşan hırsızları yakalamak için polis çalışmasını sürdürüyor.
- İstanbul
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