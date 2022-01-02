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Televizyon hırsızları kamerada - Son Dakika

Televizyon hırsızları kamerada

02.01.2022 11:59
Televizyon hırsızları kamerada

Avcılar'da girdikleri iş yerinde televizyon ve yazarkasayı kucaklayarak çalan hırsızlar kameralara yansıdı.

Avcılar'da girdikleri iş yerinde televizyon ve yazarkasayı kucaklayarak çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. İki hırsız adli kontrolün ardından serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar'da yaşandı. Bir iş yerine giren hırsızların televizyonu ve yazarkasayı çaldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraları inceleyen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda iş yerine giren 2 şüpheli şahsın, E.G. ve K.K. olduğu tespit edildi. Şahıslardan K.K., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan ikametinde, E.G. ise Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan K.K.'nin 29, E.G.'nin ise 15 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler adli kontrolün ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Televizyon hırsızları kamerada - Son Dakika


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