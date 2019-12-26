Televizyon hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Televizyon hırsızları yakalandı - Son Dakika

Televizyon hırsızları yakalandı

6 saat önce

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, 4 evden televizyon ve iş aleti çalan 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Televizyon hırsızları yakalandı, System.String[]

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, 4 evden televizyon ve iş aleti çalan 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Serdivan'da 4 evden televizyon çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, hırsızlık yapılan evlerin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis yaptığı incelemede, şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan A.K.(23), B.H.(19) ve V.Ç. (26) olduğunu belirledi. 3 şüpheli, yapılan araştırmaların ardından Adapazarı'nda düzenlenen operasyonla, aynı araç içinde yakalanıp gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 televizyon ve motorlu testere ele geçirildi. Şüphelilerden A.K.'nin yapılan kimlik kontrolünde cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özel kıyafetli kuyumcu hırsızı suçüstü yakalandı
79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz

Son Dakika Haberleri
23:06 Kahramanmaraş'ın 4 ilçesindeki bazı okullara 'kar' tatili - Son Dakika
23:05 Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı - Son Dakika
23:02 Aldıkları futbol topunu değiştirmeyen iş yeri çalışanını copla dövdükleri anlar kamerada - Son Dakika
23:02 Senfoni orkestrasının "güneş gözlüklü" konseri ilgi çekti - Son Dakika
23:00 Şanlıurfa'da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:23 AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:07:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Televizyon hırsızları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]