Televizyon hırsızlığı anbean güvenlik kamerasında - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde dernek lokaline giren kimliği belirsiz kişi, 5 dakikada duvardaki televizyonu alıp, kendisine gözcülük yapan 2 kişiyle kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Ahmet Çelekoğlu Sokak'taki dernek lokalinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişiden biri derneğe girdi, diğer 2 kişi ise gözcülük yaptı. Camı açıp içeri giren kimliği belirsiz kişi duvarda asılı olan televizyonu yerinden söküp alarak, bekleyen arkadaşına verdi. Daha sonra 3 kişi koşarak kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Gece durumu fark eden fırıncıların haber vermesiyle iş yerine gelen işletmeci Ergin gelerek camın açık olduğunu ve içeri baktığında televizyonun yerinde olmadığını görmesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.