Televizyon Hırsızlığı İddiası

Kahramanmaraş
'ta televizyon hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, 26 Şubat'ta Yavuz Selim Mahallesi
'nde yaşanan ikametten hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin hırsızlık suçundan kaydı bulunan Hasan K. olduğunu belirledi. Polis
ekiplerince gözaltına alınan Hasan K (19), emniyetteki ifadesinde hırsızlık olayını arkadaşı F.D. (16) ile yaptıklarını itiraf etti.
Şüpheli Hasan K, çaldığı iddia edilen 123 ekran televizyonu evine götürdüğünü söyledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer şüpheli F.D'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Polis ekipleri, Hasan K'nin evindeki televizyonu alarak sahibine teslim etti.