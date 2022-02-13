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TELEVİZYON HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ VE GÖZCÜSÜ YAKALANDI - Son Dakika

TELEVİZYON HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ VE GÖZCÜSÜ YAKALANDI

13.02.2022 11:23

DİYARBAKIR'da bir iş yerinden duvara asılı televizyonu sökerek çalan kişi ile ona gözcülük yapan şüpheli yakalandı.

DİYARBAKIR'da bir iş yerinden duvara asılı televizyonu sökerek çalan kişi ile ona gözcülük yapan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Şubat'ta Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bir site içerisindeki iş yerinde sabah saatlerinde yaşandı. İş yerinin önüne gelen ve bir süre çevreyi izleyen 2 kişiden biri, içeri girdi. Çekmeceleri karıştıran şüpheli daha sonra masanın üzerindeki kumandayı alarak cebine koydu. Ardından 10 bin TL değerindeki duvara asılı televizyonu sökerek dışarı çıktı. İş yerine gelen çalışanlar, kapının açık olduğunu ve televizyonun yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasından hırsızlığı gören çalışanlar durumu polise bildirdi.

ÖNCE GÖZCÜ ARDINDAN DİĞERİ YAKALANDI

Olay yerine gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada, önce dışarıda gözcülük yapan şüpheli U.G.'yi, ardından da televizyonu çalan E.G.'yi yakaladı. Adreslerinde yapılan aramada çalınan televizyon da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, televizyon ise iş yerine teslim edildi.

TELEVİZYON HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ VE GÖZCÜSÜ YAKALANDI
TELEVİZYON HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ VE GÖZCÜSÜ YAKALANDI
TELEVİZYON HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ VE GÖZCÜSÜ YAKALANDI
TELEVİZYON HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ VE GÖZCÜSÜ YAKALANDI

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Hırsızlık, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TELEVİZYON HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ VE GÖZCÜSÜ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TELEVİZYON HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ VE GÖZCÜSÜ YAKALANDI - Son Dakika
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