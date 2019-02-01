Televizyon Hırsızlığına Gözaltı

Samsun'da bir evden televizyon çaldığı iddia edilen zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir evden televizyon çaldığı iddia edilen zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Balcalı Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eve giren hırsız televizyon çaldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri evden elde ettikleri parmak izinden yola çıkarak hırsızlık olayını M.B.'nin (19) gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

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