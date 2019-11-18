Televizyon izlerken judoya başlayan sporcunun hedefi altın madalya

Televizyondan izlediği judo maçından etkilenerek spora başlayan ve üç yıl içerisinde Türkiye beşinciliği elde eden ve Balkan Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Nurullah Karababa, Türkiye şampiyonu olup ülkesine uluslararası müsabakalarda madalya kazandırmayı hedefliyor.

Adıyaman Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Nurullah Karababa, antrenörü nezaretinde Türkiye'de şampiyonluk elde edip uluslararası müsabakalara katılabilmek için her gün 3 saat antrenman yapıyor.

Nurullah Karababa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokul yıllarında spor kanalını izlerken judo branşından etkilendiğini söyledi.

Öğretmeninin tavsiyesi üzerine Spor Lisesi'ne kayıt yaptırdığını anlatan Nurullah, şöyle devam etti:

"Spor Lisesi'ne devam ederken şu an ki antrenörüm Tacettin Pektaş ile tanıştım. Onun nezaretinde antrenmanlara başladım. Daha sonra müsabakalara katıldım. Adıyaman'ı temsilen Samsun'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 5'inci oldum. Daha sonra milli takıma seçildim. Antalya'da düzenlenen Avrupa Kupası müsabakalarında ülkemi temsil ettim. Karadağ'da 6-11 Eylül'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda da çeyrek finale yükseldim."

"Türkiye şampiyonu olmak istiyorum"

Nurullah Karababa, büyük hedeflerinin olduğunu dile getirerek, "Gelecek yıl düzenlenecek Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanmak daha sonra da Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda teslim ederek madalya kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Antrenörü nezaretinde günde 3 saat çalıştığını ifade eden genç sporcu, "Yoğun bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Haftanın her günü antrenman yapıyorum. Antrenörüme bana verdiği manevi destek nedeniyle, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'e de sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Çevresindeki arkadaşlarında da destek gördüğünü dile getiren Nurullah Karababa, sporu herkese tavsiye ettiğini ve başarıdaki sırrın azim ve kararlılıkla çalışmak olduğunu sözlerine ekledi.

"Sporcumun başaracağına olan heyecanını görüyorum"

Judo antrenörü Tacettin Pektaş, Nurullah'ın çok azimli olduğunu anlatarak, "Başarılı olabilmek için azim ve istekle çalışıyor. Antrenmanları hiçbir zaman aksatmıyor. Ben de elimden gelen tüm imkanları kendisine sunuyorum. Nurullah, bu yıl ülkemizi iki defa temsil etti. Bundan sonraki çalışma sürecinde de daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Sporcumun başaracağına olan heyecanını görüyorum. İnşallah en kısa sürede daha iyi dereceler elde edecek." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise kurum olarak yetenekli sporcuları keşfedip onları yetenekli oldukları branşlara yönlendirdiklerini belirterek, "40'a yakın branşta spor faaliyetlerimiz devam ediyor. Başarılı sporcularımızı keşfetmeye devam ediyoruz. Nurullah kardeşimiz de onlardan biri. Kendisine program uyguladık. Önemli müsabakalara katıldı. Başarılı bir sporcumuz. Milli takıma seçildi. Çalışmalarını sürdürüyor. Bu gibi sporcuları keşfedip onları Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.