Televizyon izlerken judoya başlayan sporcunun hedefi altın madalya

Televizyondan izlediği judo maçından etkilenerek spora başlayan ve üç yıl içerisinde Türkiye beşinciliği elde eden ve Balkan şampiyonasında çeyrek finale yükselen Nurullah Karababa, Türkiye şampiyonu olup ülkesine uluslararası müsabakalarda madalya kazandırmayı hedefliyor.

Adıyaman Spor Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi olan Nurullah Karababa, judo sporunda kısa sürede kendini geliştirdi. Katıldığı müsabakalarda çeşitli dereceleri bulunan Karababa, 13 Ocak 2019'ta Samsun'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 5'incilik elde etti, Karadağ'da 6-11 Eylül'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'na da ise çeyrek finale yükseldi.

Kısa sürede başarısıyla dikkati çeken Nurullah Karbaba, antrenörü nezaretinde Türkiye şampiyonu olup uluslararası müsabakalara katılabilmek için her gün 3 saat antrenman yapıyor.

Nurullah Karababa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokul yıllarında spor kanalını izlerken judo branşından etkilendiğini söyledi.

Öğretmeninin tavsiyesi üzerine Spor Lisesi'ne kayıt yaptırdığını anlatan Karababa, şöyle devam etti:

"Spor Lisesi'ne devam ederken şu an ki antrenörüm Tacettin Pektaş ile tanıştım. Kendisi nezaretinde antrenmanlara başladım. Daha sonra müsabakalara katıldım. Adıyaman'ı temsilen Samsun'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında 5'inci oldum. Daha sonra milli takıma seçildim. Antalya'da düzenlenen Avrupa Kupası müsabakalarında ülkemi temsil ettim. Karadağ'da 6-11 Eylül'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda da çeyrek finale yükseldim."

"Türkiye şampiyonu olmak istiyorum"

Nurullah Karababa, büyük hedeflerinin olduğunu dile getirerek, "Gelecek yıl düzenlenecek Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanmak daha sonra da Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda teslim ederek madalya kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Antrenörü nezaretinde günde 3 saat çalıştığını ifade eden Karababa, "Yoğun bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Haftanın her günü antrenman yapıyorum. Antrenmanım Pektaş'a bana verdiği manevi destekten dolayı teşekkür ederim. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'e sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Çevresindeki arkadaşlarında da destek gördüğünü dile getiren Karababa, sporu herkese tavsiye ettiğini ve başarıdaki sırrın azim ve kararlılıkla çalışmak olduğunu sözlerine ekledi.

"Sporcumun başaracağına olan heyecanını görüyorum

Judo Antrenörü Tacettin Pektaş ise Nurullah'ın sporcunun çok azimli olduğunu anlatarak, "Başarılı olabilmek için azim ve istekle çalışıyor. Antrenmanları hiçbir zaman aksatmıyor. Ben de elimden gelen tüm imkanları kendisine sunuyorum. Nurullah, bu yıl ülkemizi iki defa temsil etti. Bundan sonraki çalışma sürecinde de daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Sporcumun başaracağına olan heyecanını görüyorum. İnşallah en kısa sürede daha iyi dereceler elde edecek." dedi.

Çok sayıda Türkiye ve Avrupa şampiyonası sporcusu olduğunu aktaran Pektaş, sporcuya gerekli bilgileri verdikten sonra başarılı olmasının onun isteğine bağlı olduğunu, Nurullah'ı da kondisyon ve teknik taktik ağırlıklı çalıştırdığını kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise kurum olarak yetenekli sporcuları keşfedip onları yetenekli oldukları branşlara yönlendirdiklerini belirterek, "40'a yakın branşta spor faaliyetlerimiz devam ediyor. Başarılı sporcularımızı keşfetmeye devam ediyoruz. Nurullah kardeşimiz de onlardan biri. Kendisine program uyguladık. Önemli müsabakalara katıldı. Başarılı bir sporcumuz. Milli takıma seçildi. Çalışmalarını sürdürüyor. Bu gibi sporcuları keşfedip onları Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.