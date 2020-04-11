Televizyon izleyicilerinin desteğiyle kurulan aşevi ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu - Son Dakika
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Televizyon izleyicilerinin desteğiyle kurulan aşevi ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu

6 saat önce

Sunucu ve yapımcı Müge Anlı'nın canlı yayında izleyicilerinden istediği destek sonucu toplanan bağışlarla Gaziantep'te yapılan Müge Anlı ve Dostları Kızılay Aşevi, koronavirüsle mücadele sürecinde hizmete girerek ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu.

Televizyon izleyicilerinin desteğiyle kurulan aşevi ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu, System.String[]

Sunucu ve yapımcı Müge Anlı'nın canlı yayında izleyicilerinden istediği destek sonucu toplanan bağışlarla Gaziantep'te yapılan Müge Anlı ve Dostları Kızılay Aşevi, koronavirüsle mücadele sürecinde hizmete girerek ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu.

Şehitkamil Belediyesince Onat Kutlar Mahallesi'nde tahsis edilen binada Türk Kızılay tarafından oluşturulan aşevi, bu hafta hizmet vermeye başladı.

Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile beraber çalışma yürüten Türk Kızılay, günlük 600 kişilik yemek üretimi gerçekleştiriyor.

Sabahın erken saatlerinde aşevinde çalışmalara başlayan ekipler, hijyen kurallarına uyarak özenle hazırladıkları 3 çeşit yemeği sefer taslarına koyarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı ve hastalar öncelikli olarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüyor.

Koronavirüs sonrası üretim kapasitesi artacak

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi Başkanı Nihat Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müge Anlı'nın başlattığı kampanyayla toplanan bağışlarla ilk adımları atılan sürecin kritik bir dönemde tamamlandığını söyledi.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfının da katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine umut olduklarını ifade eden Yıldırım, aşevinin günlük 10 bin kişilik yemek çıkarabilme kapasitesinin bulunduğunu belirtti.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle toplu çalışmanın engellendiğini hatırlatan Yıldırım, bu nedenle şu an için daha az sayıda personelle çalışmak durumunda olduklarını dile getirdi.

Yıldırım, aşevi hizmete girer girmez tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtıma başladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlerinde yalnız kalan yaşlı, muhtaç ve yemek yapamayan 600 kişiye yemek dağıtıyoruz. Aracımızla vatandaşlarımızın evlerine giderek yemekleri teslim ediyoruz. Koronavirüsün bitmesinin ardından en kısa sürede 3-4 bin kişilik yemek çıkartacağız. Gaziantep Valiliği ile iş birliğinde 3 ayrı noktada yemek dağıtımı devam edecek."

Yıldırım, her şeyin normale dönmesiyle de süreç içinde üretimin 10 bin kişilik seviyeye çıkartılacağını kaydederek, "Aşevimizin sürekliliğinin sağlanabilmesi için ulusal ve yerel bağışçılarımıza ihtiyacımız var. Desteklerinden dolayı Müge Anlı, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederiz." dedi.

Koronavirüs, Gaziantep, Müge Anlı, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:02 Kaynak: AA

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