Televizyon kanalının korona virüs yayınına inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Televizyon kanalının korona virüs yayınına inceleme - Son Dakika

Televizyon kanalının korona virüs yayınına inceleme

6 saat önce

Korona virüs salgınına ilişkin yanlış bilgi paylaşımı yapan bir televizyon kanalının söz konusu yayınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Televizyon kanalının korona virüs yayınına inceleme, System.String[]

Korona virüs salgınına ilişkin yanlış bilgi paylaşımı yapan bir televizyon kanalının söz konusu yayınıyla ilgili inceleme başlatıldı.


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs salgınına ilişkin yayın yapan bir televizyon kanalının söz konusu yayını hakkında "yanlış bilgi paylaşımı" gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, bu süreçte yanlış bilgiler vererek toplumu paniğe sürüklememek gerektiğine işaret etti. Televizyonların yöneticileriyle dün yaptıkları korona virüs gündemli toplantı devam ederken bir televizyon kanalında fahiş bir hata yapıldığını belirten Şahin, "Dünya salgın hastalığın pençesindeyken ve ülkemiz virüse karşı yoğun bir savaş sergilerken yanlış bilgiler vererek zaten endişeli olan toplumumuzun stres baskısını artırmak kabul edilemez bir hatadır. Yeri gelmişken tekraren ifade etmem gerekir ki, evde kal çağrılarına uyarak evlerinde gelişmeleri yakinen takip eden vatandaşlarımıza doğru bilgiler ulaştırmak zorundayız. Haber metinlerimizden, ekranlara getirdiğimiz alt yazılardan, haber kliplerinde kullanılan ses efektleri dahil her yapım unsurundan yayıncılarımız sorumludur. Özellikle çocukların ruhsal gelişimi göz önünde bulundurularak salgının ciddiyetine vurgu yapılırken toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve yanlış ifadelerden kaçınılması gerekmektedir. Bu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır. Ama bir kanalda yapılan bu bariz hata, samimi bir atmosferde gerçekleştirdiğimiz ve olumlu sonuçları olan toplantımızı gölgeleyemez. Salgınla mücadelede yayıncılarla olan iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inancım tamdır" dedi. - ANKARA

Ebubekir Şahin, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:23 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı         
18:50
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı         
18:47
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!         
18:44
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:36
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı         
18:20
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı         
18:17
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz         
17:44
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı         
17:43
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak         
17:40
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız         
17:36
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı         
17:33
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi         
17:24
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı         
17:14
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi         
17:09
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz         
17:06
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak         
17:06
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor         
17:04
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi         
17:04
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi         
17:00
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:50
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü         
16:50
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti         
16:45
Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı         
16:40
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler         
16:37
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil         
16:33
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için         
16:28
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor         
16:28
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 19:10:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Televizyon kanalının korona virüs yayınına inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]