Son Dakika Haberleri: Televizyon Patladı: Minik Samet Hayatını Kaybetti

Televizyon Patladı: Minik Samet Hayatını Kaybetti

15 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü İlçesinde televizyonun patlamasından dolayı çıkan edilen yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi de yaralandı.

Televizyon Patladı: Minik Samet Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü İlçesinde televizyonun patlamasından dolayı çıkan edilen yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ağcıkişi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde İlyas Kartal'a ait iki katlı evde televizyonun patlamasından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin tamamını sardı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 4 yaşındaki Samet Kartal, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangında yaralanan anne Derya Kartal'ı da Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay sırasında İlyas Kartal'ın işte olduğu öğrenildi. Yangın esnasında anne Derya Kartal'da yangından oğlu Samet'i kurtarmak için çaba sarf ettiği ama başarılı olamadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Samet'in cenazesinin otopsi İçin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(Akif Doğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Taşköprü, Kastamonu, Kartal, Güncel
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