Televizyon platformu 4 gün boyunca ücretsiz olacak - Son Dakika

Binlerce dizi ve film içeriğini barındıran TV+, yılbaşında pandemi önlemleri kapsamında gerçekleşecek sokağa çıkma yasağı süresince tüm kanallarını, film ve dizilerini herkese ücretsiz açacağını duyurdu.

Dijital televizyon platformu olan TV+, yılbaşında pandemi önlemleri kapsamında ilan edilecek sokağa çıkma yasağı süresini kullanıcıları için daha eğlenceli hale getirmek amacıyla 31 Aralık 00.00'dan 4 Ocak 09.00'a kadar tüm kanallarını ücretsiz olarak herkese açacağını açıkladı. Tüm TV+ kanalları, filmler ve diziler kampanya süresince TV+ abonelerine açık olacak. TV+ abonesi olmayanlar da uygulamayı indirerek hesaplarını oluşturup kampanyadan ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca tüm Turkcell'lilere TV+'ta geçerli 5 GB internet hediye edilecek.

"YENİ YILDA DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAĞIZ"

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, müşterilerinin yeni yılda karantina süresini evlerinde aileleriyle birlikte daha keyifli geçirmelerine katkıda bulunmak için TV+ kanallarını ücretsiz hale getirme kararı aldıklarını söyledi. Tansuğ, "Önümüzdeki dönemde büyük ekran stratejimizle birlikte müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak sunduğumuz hizmetleri geliştireceğiz ve daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

'THE SİSTER' İLK KEZ TÜRKİYE EKRANLARINDA

TV+'ın zengin içerik yelpazesine eklenen yeni diziler arasında, Türkiye'de ilk kez yayınlanacak İngiltere'nin en büyük film ve dizi stüdyosu ITV ile Hulu ortak yapımı 'The Sister da yer alıyor. Platforma eklenecek diğer dizilerse Oscar ödüllü ünlü yönetmen Paolo Sorrentino'nun yönetmeni olduğu, başrolünü Oscar ödüllü oyuncu Jude Law'un canlandırdığı 'The Young Pope', Louise Doughty'nin aynı adlı romanından 4 bölümlük bir mini dizi olarak uyarlanan BBC One dizisi 'Apple Tree Yard' ve Joan Lindsay'in 1967 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan 'Picnic at Hanging Rock' olarak sıralanıyor. Yılbaşında pandemi kapsamında sokağa çıkma yasağının olacağı dört gün boyunca tüm yeni diziler de kullanıcıların keşfetmesi için açık olacak.

TV+'a bu ay eklenecek yeni filmler arasında 2019 yapımı polisiye komedi 'Cinayet Süsü', yine 2019'da Türkiye'de en fazla izlenen yapım olan '7. Koğuştaki Mucize'nin yanı sıra 'Your Name' ve 'Annem' gibi yabancı yapımlar öne çıkıyor.