Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in iddialarından sonra adı sıkça gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ünlü şarkıcı Alişan'dan destek geldi.
Sosyal medya hesabından düğününde çekilen bir fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcı, "Nikah şahidim olmalarından hep gurur duyacağım" ifadelerine yer verdi. Televizyon programı sonlandırılan Alişan'ın düğününden paylaştığı fotoğraf sosyal medyada geniş yer buldu.
İşte Alişan'ın o paylaşımı;
2018 yılında Buse Varol ile evlenen Alişan'ın nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Sancak, avukat Kenan Tekdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu.
Son Dakika › Magazin › Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika Magazin