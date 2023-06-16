Televizyon programına çıkarak kayıp kızını arayan baba intihar etti - Son Dakika
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Televizyon programına çıkarak kayıp kızını arayan baba intihar etti

16.06.2023 09:40

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında kayıp kızını arayan baba, kızından 30 gündür haber alamadığı için bugün intihar etti. Polis ekipleri ise kayıp olan 21 yaşındaki genç kızı aramaya devam ediyor.

İstanbul'da bir televizyon programında günlerdir kayıp kızını arayan baba evinde silahla intihar etti. Esenler ilçesinde kaybolan ve kendisinden yaklaşık 30 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Rukiye Çagana'nın babası Mehmet Hanefi Çagana için bir televizyon programına katıldı.

EVİNDE SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Kızından haber alamayan baba Çagana'nın bugün intihar ettiği öğrenildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak'ta bulunan bir evde silah sesi duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken kimlik tespiti yapan polis ekipleri ise şahsın Mehmet Hanefi Çagana olduğunu aktardı.

Televizyon programında kayıp kızını arayan baba intihar etti

KIZI HALA ARANIYOR

Alınan bilgiye göre ise Mehmet Hanefi Çagana isimli şahsın 5. kattaki ikametinde eşiyle otururken kafasına silah ile bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken kaybolan 21 yaşındaki genç kız hala aranıyor.

Televizyon programında kayıp kızını arayan baba intihar etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Mehmet Aydın: Resmen rezilliklerden beslenen TV programları Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Soner Çinsar: E bu adam dun tv deydı kızı ıle cıkmıstı Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Fikri : Eeeee.. Hadi kızı yarın bulundu ne olacak.. Ya Arkadaş.. Bu insanların, hiç mi Aklı yok. Hiç mi Mantığı yok. İnsanlar Zıvanadan Çıktı.. Cevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır
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İstanbul, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Televizyon programına çıkarak kayıp kızını arayan baba intihar etti - Son Dakika


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