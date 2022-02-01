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Televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece 4. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

01.02.2022 10:22
Televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Televizyon programında ünlenen Kübra Ece, Avcılar'daki 4. kattaki evden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Televizyon programında ünlenen Kübra Ece, Avcılar'daki 4. kattaki evden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olduğu öğrenilen 7 kişi polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, 30 Ocak günü saat 04.45 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Galip Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece, henüz bilinmeyen bir şekilde 4. kattaki evden aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise Kübra Ece'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kübra Ece, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İnceleme yapan ekipler, olay sırasında evde bulunan M.Ö., M.E.Ş., M.E.Ş., A.Ç., M.A.Ş.,H.A ve yabancı uyruklu L.M.R.C. polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette alınan ilk ifadelerde, Kübra Ece'nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.Ş. ile kıskançlıktan dolayı tartıştıkları ve sinirlenerek atladığını söylendiği öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

(Ensar Kıranlıoğlu/ İHA)

Televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

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Gümüşpala, Avcılar, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece 4. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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