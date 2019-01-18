Son Dakika Haberleri: Televizyon Satışında Taksit Sayısı Arttı

Televizyon Satışında Taksit Sayısı Arttı

34 dakika önce

Ticaret Bakanlığınca, televizyon satışlarındaki taksit sayısı artırıldı.

Televizyon Satışında Taksit Sayısı Arttı, System.String[]
Ticaret Bakanlığınca, televizyon satışlarındaki taksit sayısı artırıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre taksit süreleri, ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı 3 bin liranın üstünde olan televizyon satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin liranın altındaki televizyon satışlarında 9 ay olarak uygulanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:09 Kaynak: AA

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